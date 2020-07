Temptation Island gossip: Massimo e Sonia si sono lasciati?

A un anno dal primo incontro a Temptation Island sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. Lui era il fidanzato di Ilaria Teolis mentre lei una delle tentatrici del villaggio. Durante il programma Massimo e Sonia sono stati buoni amici e a riprese terminate sono stati travolti dalla passione. Un amore importante, con tanto di convivenza, che ora sembra naufragato. Da settimane i due non si mostrano più affiatati e complici sui social network. Un dettaglio che ha allarmato parecchio i fan, visto che il romano e la modella di Latina sono stati sempre piuttosto social e informavano quotidianamente i follower delle loro faccende private e professionali. Cosa è successo dodici mesi dopo?

È mistero su quello che è successo tra Massimo e Sonia di Temptation Island

In alcune recenti storie di Instagram Massimo di Temptation Island non ha nascosto che sta vivendo un periodo difficile, che riguarda anche la fidanzata Sonia Onelli. Quest’ultima, invece, ha preferito per il momento non rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Lo farà a breve, per chiarire la faccenda una volta per tutte? Chissà…Intanto, al contrario di Massimo e Sonia, continua a gonfie vele la nuova storia d’amore di Ilaria Teolis. Dopo aver sofferto tanto per la fine della lunga relazione con Colantoni, Ilaria è ripartita da un nuovo legame. Quello con Andrea, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello showbiz.

Le ultime coppie di Temptation Island che sono scoppiate di recente

Oltre a Massimo e Sonia, che sono in evidente crisi, si sono detti addio altri due protagonisti di Temptation Island: Vittorio Collina (ex fidanzato di Katia “Fotonica” Fanelli) e la tentatrice Vanessa Cinelli. La liaison è durata una manciata di mesi dopo la fine del programma: a dicembre 2019 è avvenuta la rottura. I diretti interessati lo hanno annunciato, però, solo di recente, lasciando tutti senza parole. A partire da Katia, ex di Vittorio, che non ha potuto fare a meno di lanciare delle frecciatine all’ex coppia.