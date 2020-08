Temptation Island gossip, Laura Forgia: “Tosto, ma ce l’ho fatta”

Laura Forgia conosce bene Temptation Island. È stata tra le single del docu-reality che ha fatto più chiacchierare durante la prima edizione: la sua bellezza e i suoi modi di fare hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, che la seguono tuttora in ogni programma che la vede protagonista. Dopo il programma, non si è cullata sugli allori, al contrario: si è data da fare per realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto, ovvero quello di diventare conduttrice. E ci è riuscita alla grande, diventando un volto Rai. Nella sua edizione di Temptation Island, aveva vestito i panni di tentatrice perfetta: era riuscita ad ammaliare – senza chissà quante difficoltà – il fidanzato Gabriele Caiazzo, che aveva fatto degli scivoloni che resteranno per sempre negli annali del programma; indimenticabile soprattutto il falò di confronto con Sonia Carbone. Temptation Island è legato al passato della conduttrice, che non ha mai sputato sul piatto in cui ha mangiato: ha sempre speso delle belle parole sul reality di Canale 5. E lo ha fatto di nuovo, adesso che l’esperienza della sua collega Manila Nazzaro è giunta al termine.

Laura Forgia, retroscena Temptation Island: compito portato a termine

Laura Forgia e Manila Nazzaro saranno le conduttrici di E la chiamano estate assieme a Federico Quaranta. Si alterneranno: nelle prime due puntate ci sarà l’ex professoressa de L’Eredità, nelle altre invece la fidanzata di Lorenzo Amoruso (che oggi ha finalmente svelato la verità sul bacio di Pietro e Beatrice). Sia Laura sia Manila hanno preso parte a Temptation Island, con ruoli diversi, ed entrambe porteranno sempre nel loro cuore quell’avventura fantastica. Adesso Laura è ritornata a parlare, spiegando che non è per niente facile né per i tentatori né (e soprattutto) per le coppie: “Bisogna essere davvero tosti – ha confessato a Vero Tv –. Non è assolutamente facile da vivere in coppia”. Non vi parteciperebbe però mai come fidanzata. Lo ha definito un esperimento sociale, che tocca determinate corde dei sentimenti: “Ho dovuto ammaliare uno dei fidanzati e ce l’ho anche fatta”.

Laura Forgia e Manila Nazzaro in Tv dopo Temptation Island

Laura Forgia è comunque concentratissima sul suo nuovo impegno lavorativo in Rai. Assieme a Federico Quaranta, condurrà E la chiamano estate, portando i telespettatori in posti magnifici dell’Italia. Sul suo collega ha detto che si è trovata sin da subito in sintonia, anche perché praticano entrambi tanto sport! Qualche tempo fa, Laura Forgia aveva fatto parlare anche per una confessione che l’ha fatta sentire meglio: uno stalking non le dava pace.