E la chiamano Estate conduttori: Manila Nazzaro e Laura Forgia presenti?

E la chiamano Estate è la trasmissione che andrà in onda su Rai 2 dal 29 luglio e che ha già un nome certo alla conduzione: quello di Federico Quaranta, coinvolto anche in altri progetti lavorativi sulla prima rete. Ma chi lo affiancherà? Sono stati fatti tanti nomi, alcuni già smentiti: non sarà presente, per esempio, Roberta Morise, la quale, dopo l’addio a I Fatti Vostri, è rimasta senza una collocazione all’interno dei programmi Rai. Almeno per il momento. Sono emerse già le prime indiscrezioni sui nuovi palinsesti della Rete Ammiraglia. La Morise, però, non compare. È ancora presto, comunque, capire se il futuro della conduttrice sarà in Rai o meno, visto che gli attesissimi palinsesti non sono ancora stati annunciati ufficialmente. Una volta che verranno svelati, scopriremo anche il destino toccato ad alcuni conduttori. Alcuni di loro, negli ultimi giorni, sono sulla bocca di tutti; basti pensare a Lorella Cuccarini che, dopo il litigio con Alberto Matano e l’addio a La Vita in Diretta, potrebbe prendere le redini di una trasmissione sempre nel mondo Rai.

Conduttori E la chiamano Estate: Laura Forgia confermata? Spunta il nome di Manila Nazzaro (adesso a Temptation Island)

Mentre emergono sempre più novità sui palinsesti Rai, Blogo ha spiegato che, accanto a Federico Quaranta, potrebbe esserci Laura Forgia. Lei è stata una professoressa de L’Eredità, concorrente di Pechino Express (in quest’occasione ha dimostrato di essere una ragazza determinata), conduttrice de I Fatti Vostri e tentatrice di Temptation Island. A proposito di questo reality show: Blogo ha fatto un altro nome… quello di Manila Nazzaro. Ex Miss Italia e conduttrice affermata che ha deciso di mettere alla prova il proprio amore con Lorenzo Amoruso proprio a Temptation Island! Sono state scelte entrambe per la conduzione di E la chiamano Estate o solo una delle due la spunterà? Staremo a vedere. Sono stati fatti anche altri due nomi: quello di Mia Canestrini e quello di Sarah Castellana.

Palinsesti Rai news. Cambiamenti in corso: ecco cosa c’è da sapere

Periodo di grandi cambiamenti, per la Rai. Oltre a dover formare una squadra di conduttori ben coordinata per la trasmissione della seconda serata E la chiamano Estate, dovrà anche cercare di dare un nuovo programma a Lorella Cuccarini. Dopo il putiferio scatenato con Alberto Matano, si era parlato anche della possibilità di approdare a La 7. La Rai avrebbe già pensato a una trasmissione per lei. Non sta vivendo di certo dei momenti semplici da gestire. Tra questi c’è anche un’accusa rivolta a presunti gay che lavorerebbero nell’azienda da parte del marito di Mara Maionchi.