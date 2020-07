Lorella Cuccarini come la Clerici: nuove indiscrezioni sul futuro in Rai

Il futuro di Lorella Cuccarini è in Rai, questa sembra essere una certezza ormai. Si era parlato anche della possibilità di un’emigrazione verso La 7, ma le nuove indiscrezioni parlano di un altro programma Rai. Dopo un addio decisamente movimentato a La Vita in Diretta, i riflettori sono tutti puntati su Lorella Cuccarini per capire se le sue parole fortissime verso un collega – Alberto Matano – avranno ripercussioni sul suo futuro in televisione o al contrario sono servite per rimanere sulla cresta dell’onda, mediaticamente parlando. Insomma, un addio movimentato fa di sicuro più notizia di un addio in sordina. Un conto è lasciare un programma parlando male di chi ci lavora e sbattendo la porta; un conto è uscire di scena nel silenzio più totale. E a quel punto chi sarebbe stato curioso di capire che fine avrebbe fatto Lorella Cuccarini? In pochi forse, ma è andata diversamente. Alla fine la conduttrice ha sbattuto la porta e di questo rumore ne rimarrà l’eco per diverse settimane.

Lorella Cuccarini condurrà Lo Zecchino d’Oro? Le ultime indiscrezioni sul suo futuro in Rai

In prima battuta si era parlato della possibilità di non vedere più la Cuccarini in Rai. Poi invece è spuntata l’eventualità di rivederla accanto a Pippo Baudo in uno storico programma della prima rete. Le nuove indiscrezioni di oggi invece aggiungono un altro programma alla lista dei possibili impegni futuri della conduttrice. Tv Blog ha reso noto infatti che in Rai si starebbe pensando di affidare alla Cuccarini la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. Il futuro di Lorella è più chiacchierato che mai, questo ormai è chiaro a tutti. Rimane da capire quale progetto si concretizzerà, e soprattutto come reagirà chi la affiancherà dopo la vicenda con Alberto Matano. Sempre se ci sarà un co-conduttore al suo fianco, perché è possibile ritrovarla da sola al timone di una trasmissione.

Lo Zecchino d’Oro, Lorella Cuccarini dopo Antonella Clerici: il rumor

La macchina organizzativa de Lo Zecchino d’Oro è già in moto, si sono conclusi i casting online in questi giorni e alla direzione artistica è probabile che verrà confermato Carlo Conti. L’anno scorso Lo Zecchino d’Oro è stato condotto da una emozionatissima Antonella Clerici al suo ritorno in tv, ma era sembrato – e sottolineiamo sembrato – una sorta di contentino. Accadrà lo stesso per Lorella Cuccarini, dopo il trambusto a La Vita in Diretta?