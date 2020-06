Mara Maionchi marito polemica sui gay: “Troppi a Rai 1”, lei lo zittisce

Alberto Salerno è al centro di una polemica dopo aver detto che ci sono troppi gay a Rai 1; una polemica che ha fatto inalberare Mara Maionchi, che ha avuto il coraggio di zittire pubblicamente il marito, facendogli ben intendere di aver detto delle assurdità. Un messaggio, quello del discografico, che ha fatto scatenare alcuni utenti Facebook, che si sono riversati sulla sua pagina per dirgli che certe frasi risultano retrograde e fuori luogo nel ventunesimo secolo. Anche se ci fossero tanti omosessuali all’interno della rete Ammiraglia, quale sarebbe il problema? Per la Maionchi nessuno, per il signor Salerno, chi lo sa… fatto sta che l’ex giudice di X Factor ha spinto il marito a cancellare il post. L’ha infastidita parecchio, tanto da essere intervenuta in prima persona. Non è da tutti i personaggi famosi ribattere in quel modo pubblicamente, dando un chiaro messaggio, facendo capire a tutti che certe frasi non dovrebbero mai essere pensate, figuriamoci dette e scritte, arrivando a milioni di persone.

Alberto Salerno, troppi gay su Rai 1: scoppia la polemica e interviene la moglie Mara Maionchi

Ha affrontato a muso duro suo marito Alberto Salerno, Mara Maionchi, dimostrando così di non esser per nulla d’accordo col suo pensiero. La ex giudice di X Factor (la nuova giuria ha già fatto tanto chiacchierare) ha ribattuto a questo messaggio pubblicato su Facebook: “Ma com’è su Rai 1 ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?”. Cosa dovrebbe esser cambiato, non ci è dato sapere, ma è chiaro che le parole di Salerno siano rivolte a quella che, in altri messaggi, ha definito una vera e propria “congrega”. Termini inaccettabili, per la Maionchi, che sulla pagina Twitter di Gay.it ha deciso di rispondere al marito, non andandoci poi tanto per il sottile: “Ma cosa c…o dici! Ti tolgo i social!”. E dalle parole è passata ai fatti. Il post incriminato di Alberto Salerno – etichettato da molti come omofobo e retrogrado – è scomparso dai social network. La Maionchi ha avuto la meglio.

Mara Maionchi, marito Alberto Salerno cancella il post: a chi si riferiva?

Col suo messaggio, il marito di Mara Maionchi ha fatto intendere che su Rai 1 ci sono molti gay nascosti: al momento solo Pierluigi Diaco ha fatto coming out. Si sarà voluto riferire a qualcuno in particolare? In quest’ultimo periodo la Rai ha subìto diversi terremoti: basti pensare a quello che è successo tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano… ora il messaggio di Alberto Salerno sui gay di Rai 1. Il famoso discografico e paroliere scriverà un post in cui chiederà scusa? Spiegare quelle parole è impossibile, considerato che la toppa potrebbe essere peggio del buco!