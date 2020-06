Cuccarini e Matano retroscena, autrice famosa non difende conduttore

Cosa si nasconde dietro alla lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Sì, di lite ormai si parla, visto che i due colleghi non si rivolgono più la parola e il conduttore ha deciso di lasciare prima del “nero” lo studio de La Vita In Diretta durante l’ultima puntata di questa strana stagione; una stagione che ha fatto parecchio rumore, e che si è conclusa – purtroppo – nel peggiore dei modi. Tutto è cominciato con una lettera scritta dalla Cuccarini con cui ha descritto un uomo dall’ego smisurato e maschilista, dal quale non si sarebbe mai aspettata certi comportamenti… Dopo la replica delle autrici del programma (tranne una e scoprirete presto chi è), abbiamo avuto la certezza che quell’uomo non era altro che Matano, il quale ha preferito non dire nulla al riguardo. Oggi si continua a parlare della bagarre mediatica di Lorella e Matano perché è intervenuta un’autrice storica de La Vita In Diretta: Antonella Delprino. Qual è il suo punto di vista su quello che è accaduto?

Chi è Antonella Delprino e perché non si è schierata? La lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano fa ancora parlare

Dopo aver scritto su Twitter, ieri pomeriggio, che l’ultima puntata de La Vita In Diretta avrebbe registrato “un ascoltone”, oggi ha spiegato che non ha firmato la lettera scritta dalle autrici della trasmissione in difesa di Matano. Sono 14 le donne schierate dalla parte del conduttore (che pare che rimanga da solo al timone del programma nella prossima stagione), ma una – un nome importante – è mancata all’appello. Lei è Antonella Delprino, inviata e autrice de La Vita In Diretta. Come mai non ha voluto firmare la lettera? Ha spiegato tutto attraverso un tweet in risposta a una fanpage della Cuccarini che le ha chiesto il motivo della sua decisione di non condividere le parole delle colleghe. Queste, le sue parole: “Quella risposta sarebbe diventata pubblica. Sono all’antica”.

Perché sapevo che quella risposta sarebbe diventata pubblica. Sono all’antica. Lorella e Alberto riceveranno la mia risposta. Non voi — antonella delprino ???????????? (@antodelprino) June 26, 2020

Lettere segrete per Cuccarini e Matano e futuro dei conduttori

Antonella Delprino ha spiegato che non vuole dar in pasto ai più pettegoli altre notizie su Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Anche se la sua ultima risposta ha creato comunque un bel trambusto. Preferisce contattare privatamente i due conduttori: “Lorella e Alberto riceveranno la mia risposta. Non voi”. Il contenuto delle sue lettere rimarrà quindi segreto. Così come al momento è oscuro il futuro televisivo della Cuccarini: si trasferirà davvero su La 7, dopo l’esperienza finita malissimo a La Vita In Diretta?