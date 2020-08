Temptation Island, verità bacio Pietro e Beatrice: Lorenzo racconta tutto

C’è stato davvero il bacio fra Pietro e Beatrice di Temptation Island? L’ex fidanzato di Antonella Elia aveva confessato candidamente che ha avuto delle effusioni con la tentatrice, lasciando senza parole i telespettatori. Ma Lorenzo Amoruso è rimasto il più sconcertato di tutti! Lui – il saggio del villaggio – ha cercato in ogni modo possibile di non far precipitare la situazione, di non risultare un traditore agli occhi della Elia che però, durante il falò di confronto, non è riuscita a perdonarlo, nonostante Pietro abbia ripetutamente smentito quel bacio. Adesso sono più chiare le dinamiche della sera in cui Pietro Delle Piane avrebbe avuto un momento più intimo con la tentatrice Beatrice De Masi grazie a Lorenzo Amoruso. Quel presunto bacio ha portato alla rottura definitiva (?) tra Antonella e Pietro. Anche se c’è chi scommette che, prima o poi, ritorneranno a essere una coppia.

Bacio Pietro e Beatrice di Temptation Island: cos’è successo davvero? La confessione di Lorenzo Amoruso

Intervistato da Fanpage.it, Lorenzo ha spiegato che Pietro gli ha mostrato una zona buia dove le telecamere non lo avrebbero raggiunto. I microfoni, però, continuavano a essere attivi. In quel posto ci sarebbe stato il bacio: “La telecamera non ha funzionato, non mi chiedere perché, ma c’era l’audio”. Un piccolo malfunzionamento al momento giusto? Lorenzo, però, pensa anche che quelle effusioni non ci siano mai state: probabilmente Pietro ha fatto tutto per far ingelosire Antonella. Ecco cos’altro ha detto: “Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio”. Ha raccontato che, quella sera, Pietro aveva un senso di leggerezza e di rilassatezza mai avuto prima d’ora e, quando gli ha parlato del bacio con Beatrice (smentito dallo stesso Pietro al falò), Lorenzo ha cercato sempre d’interrompere il discorso per non complicare il rapporto con Antonella Elia.

Andrea Battistelli e Lorenzo Amoruso hanno litigato? Ora parla l’ex calciatore

Lorenzo Amoruso ha poi spiegato come sono andate realmente le cose con Andrea Battistelli. Si è parlato di un litigio fra i due, ma qual è la verità? L’ex calciatore aveva dato della burattinaia ad Anna Boschetti e questo, dopo l’esperienza di Temptation Island, avrebbe potuto spingere Andrea a prendere la decisione di chiudere tutti i ponti con l’amico. Lorenzo ha però raccontato di non aver mai più affrontato l’argomento “Anna” dopo la trasmissione e che con lui ha un rapporto molto bello e confidenziale anche nella vita di tutti i giorni. Ora Lorenzo vuole fare un passo importante con Manila: trasferirsi in pianta stabile a Roma!