Temptation Island gossip: Andrea e Lorenzo, amicizia finita? Indizi litigio

Cosa sta succedendo fra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli? Durante il percorso fatto a Temptation Island, i due sono riusciti a creare un rapporto d’amicizia autentico. Non è sempre facile trovare un amico fidato, eppure Andrea ha sempre visto in Lorenzo una guida da seguire, una persona sempre pronta a dispensare i consigli più giusti. L’imprenditore ha sempre detto la sua su qualsiasi cosa, risultando ogni volta educato, ed è stato particolarmente vicino ad Andrea, assicurandosi che non facesse delle sciocchezze all’interno del villaggio dei fidanzati, come richiedere il falò di confronto troppo presto. Andrea Battistelli ha ringraziato di cuore il suo amico… ma adesso sembra proprio che quell’amicizia che i telespettatori hanno largamente apprezzato sia finita per sempre. Ci sono degli indizi che farebbero pensare a un allontanamento fra Andrea Battistelli e Lorenzo Amoruso. Una frattura, la loro, che avrebbe una causa da ricercare nel rinnovato amore di Andrea nei confronti di Anna Boschetti.

Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli hanno litigato? News Temptation Island

Andrea e Anna sono riusciti a resistere a Temptation Island (lui le ha fatto persino una magnifica sorpresa), nonostante i telespettatori fossero convinti che non ci sarebbe stato più nulla da salvare. Lorenzo Amoruso, durante una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, aveva fatto sapere che nessuna donna avrebbe potuto trattare Andrea come un bambino. Chiaro riferimento, questo, ad Anna, nei confronti della quale non ha mai rivolto giudizi positivi; Lorenzo aveva poi aggiunto che Andrea è una perla rara, un ragazzo con principi veri. Le parole di Lorenzo sono certamente giunte alle orecchie di Anna, che ha deciso di non seguire su Instagram l’ex calciatore; lo stesso ha fatto Andrea: si è lasciato influenzare dalla sua fidanzata, non accettando quello che l’amico ha detto a Temptation Island, oppure si è semplicemente dimenticato di aggiungerlo?

Gossip Temptation Island: amicizia di Lorenzo e Andrea al capolinea per colpa di Anna?

Il sito Donnapop.it ha notato questo piccolo-grande particolare: Andrea e Lorenzo non si seguono reciprocamente su Instagram. Colpa delle uscite dell’ex calciatore su Anna? E c’è stato davvero un litigio fra i due? I personaggi di Temptation Island continueranno certamente a far chiacchiere, prima che inizi la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Cos’altro scopriremo sulle ex coppie? Qualcuna potrebbe sorprendere dopo esser uscita dal docu-reality senza fratture.