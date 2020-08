Temptation Island, Andrea sempre più innamorato: dolce sorpresa ad Anna

Anna e Andrea dopo Temptation Island sono sempre più innamorati. Il reality show pare abbia rafforzato il loro legame, seppure molti telespettatori pensassero che sarebbero usciti separati dall’ultimo falò dopo ciò che abbiamo visto. La strategia messa in atto da Anna Boschetti non è piaciuta quasi a nessuno, infatti. La fidanzata ha praticamente usato il tentatore Carlo per far ingelosire Andrea e ottenere ciò che vuole, ovvero un figlio, arrivando anche ad affermare di essere contenta della sofferenza di Andrea. Nel villaggio, sostenuto dai consigli di Lorenzo Amoruso, Andrea sembrava non riconoscere la sua compagna e si dissociava da ciò che vedeva. Alla fine, però, rivedendola al falò non è riuscito a far valere la sua visione delle cose fino all’ultimo perché ha prevalso il sentimento in lui. Un sentimento che ha confermato anche oggi e che immaginiamo stia confermando giorno dopo giorno dopo Temptation Island, come ha fatto anche prima.

Andrea Battistelli e Anna Boschetti dopo Temptation Island: la romantica sorpresa mostrata su Instagram

Almeno questo hanno raccontato nel corso delle puntate: Andrea è sempre stato presente, anche per le figlie di Anna. I suoi “no” sono arrivati solo quando Anna chiedeva di fare passi importanti nella coppia. Per esempio, ricordando i suoi racconti, sulla fedina di brillanti come anche sul matrimonio e un figlio insieme. Andrea non si sente pronto, anche se forse cederà molto presto visto ciò che hanno raccontato a Filippo Bisciglia un mese dopo la fine del reality show. In attesa di un viaggio che potrebbe rivelarsi decisamente importante per Anna, Andrea le ha organizzato una bella e romantica sorpresa. Come ha mostrato lei su Instagram, Anna ha pubblicato il romanticissimo gesto del suo fidanzato. Almeno pare che sia stato lui a organizzarla per lei, ma potrebbe anche essersi verificato il contrario.

Temptation Island, Andrea sempre più innamorato di Anna: la conferma dopo la fine del reality

Ma cosa ha organizzato Andrea? Ha fatto trovare un mazzo di rose rosse sotto la finestra e ai piedi delle rose c’è la scritta “ti amo” realizzata con delle candele. Anna sarà rimasta decisamente colpita da questa sorpresa, così ha deciso di condividerla con chi la segue su Instagram. Il fatto che Andrea sia innamorato della sua fidanzata comunque non è mai stato in discussione. Eppure, una buona fetta di pubblico continua a credere che questo matrimonio non s’ha da fare…