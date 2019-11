Laura Forgia vittima di stalking: il racconto a Storie Italiane

Laura Forgia a Storie Italiane parla dello stalker che l’ha perseguitata per un anno

A un anno dall’addio a I fatti vostri e ai tutorial di Pomeriggio 5, Laura Forgia è tornata in tv. La soubrette è stata ospite di Storie Italiane nella puntata in onda su Rai Uno martedì 26 novembre. L’ex tentatrice di Temptation Island ha raccontato un drammatico episodio della sua vita: quello dello stalking. La vicenda risale a quando Laura era una delle Professoresse de L’Eredità insieme a Ludovica Caramis, Francesca Fichera ed Eleonora Cortini. Il dramma è durato per circa un anno e la Forgia ha deciso di parlarne per dare coraggio alle tante donne e ragazzine che la seguono e che forse stanno vivendo la stessa drammatica esperienza.

Lo stalker di Laura Forgia ai tempi de L’Eredità

Laura Forgia è stata perseguitata da un uomo il primo anno che lavorava a L’Eredità, accanto a Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Questa persona veniva da Bergamo ogni giorno e l’aspettava fuori gli studi televisivi della Rai. L’ex Professoressa – che nel suo curriculum vanta pure una partecipazione a Pechino Express – ha subito avvertito i Carabinieri che, almeno inizialmente, non hanno agito. “Non ci sono abbastanza prove”, hanno detto le forze dell’ordine a Laura. Ma l’incubo della Forgia continuava e così dopo aver raccolto le prove necessarie è stato possibile sporgere denuncia. Oggi tutto è tornato alla normalità ma la showgirl ha voluto lanciare un messaggio importante nel salotto di Eleonora Daniele.

Laura Forgia e il messaggio a tutti a Storie Italiane

“Per tante persone non è facile, su questo argomento c’è ancora vergogna e tanta solitudine. Voglio essere un esempio per chi è nella mia stessa situazione”, ha dichiarato Laura Forgia a Storie Italiane.