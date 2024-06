Temptation Island: ecco la possibile verità sulla coppia squalificata

Nonostante sia andata in onda solo la prima puntata di Temptation Island, abbiamo già visto scintille, in particolare tra tre coppie protagoniste. Una tra queste, potrebbe essere proprio quella che – seguendo i vari rumors nelle scorse settimane – ha abbandonato l’Is Morus Relais dopo soli 5 giorni. Ma quali sono i motivi?

La nuova stagione di Temptation Island è iniziata lo scorso giovedì e finalmente abbiamo potuto vedere le prime dinamiche che si sono sviluppate tra coppie e tentatori. Le aspettative per questa edizione erano molto alte e possiamo dire che non sono state deluse.

Filippo Bisciglia non scherzava quando diceva che la partenza del reality sarebbe stata “a bomba”. Abbiamo già assistito ad una richiesta di falò di confronto (rifiutata) e a vari video nel “Pinnettu” che hanno messo a dura prova le fidanzate Jenny e Alessia.

Oltre a questo, al termine della prima puntata è stata presentata anche una settima coppia, che farà il suo ingresso all’Is Morus Relais il prossimo giovedì. Nonostante sia stata già rivelata però, non sono stati spiegati i motivi per cui verrà introdotta.

A questo punto, il pensiero va presto ai rumors che si erano diffusi già prima della messa in onda di Temptation Island. Tali retroscena rivelavano che una coppia sarebbe stata squalificata dal reality dopo solo 5 giorni. Le ragioni ufficiali non sono state ancora rivelate, ma sembra ormai sicuro che il fatto sia accaduto.

In ogni caso, ci sono già due versioni dei fatti che spiegherebbero il motivo della squalifica.

Coppia squalificata: il motivo

Mentre inizialmente, Deianira Marzano aveva spiegato che una coppia è stata costretta ad abbandonare il programma perché la fidanzata avrebbe scavalcato le recinzioni per raggiungere il villaggio dei fidanzati, ora Biagio D’Anelli narra una versione diversa.

Secondo l’esperto di gossip, il motivo per cui una coppia è stata squalificata dopo 5 giorni è da imputare al fatto che i due fidanzati in questione avrebbero preso in giro la redazione del programma:

Io so da quello che mi hanno detto che questa coppia che è stata eliminata ha preso un po’ in giro la redazione. Che poi prendere in giro una redazione così seria così capace come la Fascino che sanno veramente lavorare e sono bravi in quello che fanno… Poi sono stati scoperti e quando sono andati in Sardegna si sono ritrovati a fare i conti con una produzione seria che gli ha detto: ‘Come siete venuti ve ne dovete andare’

Queste le parole di D’Anelli nel corso della sua ospitata a Turchesando, su Radio Cusano Campus. Leggendole, questa versione appare molto più papabile della prima, soprattutto se consideriamo che già prima dell’inizio del programma, una coppia sembrava già nascondere qualcosa. Parliamo di Alex e Vittoria: che siano proprio loro ad essere stati squalificati per aver finto di stare insieme? Non ci resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island per scoprirlo e per sapere davvero come sono andate le cose.