Temptation Island, Alex e Vittoria smascherati: i vocali li incastrano

Il prossimo 27 giugno inizierà la nuova edizione di Temptation Island. Abbiamo già iniziato a conoscere le coppie protagoniste del programma. Tra queste, l’ultima che si è presentata è quella formata da Alex e Vittoria. È lei a contattare il reality delle tentazioni per capire se la sua storia, che dura da un anno e nove mesi, possa avere un lieto fine. Ma si sa che non è sempre vero quel che viene mostrato in televisione e le dinamiche del programma, ormai, le conosciamo tutti. Sembra infatti che i due fossero separati da tempo e che lei, Vittoria, abbia ricontattato Alex quando ha scoperto che erano stati presi nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

La quinta coppia del programma estivo più atteso (vedi anche Temptation Island: c’è la data di inizio e 5° coppia (si salvi chi può)), sembra quindi essersi miracolosamente ricostituita quando Vittoria ha scoperto che erano stati scelti come protagonisti della nuova edizione. Sui social, in particolar modo su Instagram, L’investigatore Social Alessandro Rosica ha pubblicato alcune segnalazioni giunte da parte di ragazze che affermano di aver frequentato Alex fino a poco tempo fa fornendo molti dettagli. Rosica ha aggiunto che ci sono altrettanti vocali che, però, per il momento restano censurati. Addirittura, alcune giovani sostengono che Alex le abbia lasciate proprio per via di un programma famoso al quale avrebbe dovuto partecipare a breve.

Temptation Island, pioggia di segnalazioni e preoccupazione dei fan

La coppia di Alex e Vittoria non è l’unica a essere oggetto di questo tipo di segnalazioni a pochi giorni dal debutto del reality. Anche Raul e Martina sono finiti al centro dell’attenzione per le loro conoscenze nell’ambito della televisione (vedi Temptation Island, Raul-Martina fake? Lui in vacanza con Ilary Blasi) e per il fatto che la loro coppia sia finta, costruita col solo scopo di farsi pubblicità e di aver accesso al mondo televisivo.

A questo punto ci chiediamo, come tutti, se queste segnalazioni abbiano un fondo di verità e con quale criterio vengano selezionate le coppie. Noi ci siamo fatti l’idea che possa essere una strategia per creare ancora più attenzione mediatica attorno a Temptation Island, ma siamo certi che, dato che si parla di sentimenti, il successo dell’edizione lo determina sicuramente la sincerità. Questo non perché siamo dei romanticoni (!) ma perché essere se stessi in un reality comporta azioni istintive e irrazionali, che generano situazioni impreviste e persino al limite del surreale. Vi ricordate di Ciro e Federica o di Cristian e Tara? Quelle sono le coppie che ci piacciono!