Temptation Island: c’è la data di inizio e 5° coppia (si salvi chi può)

Il programma estivo più atteso dal pubblico di Canale Cinque si appresta a tornare in onda: la prima puntata di Temptation Island 2024 sarà trasmessa tra una quindicina di giorni. TvBlog ha infatti reso noto che il reality delle tentazioni, che anche quest’anno sarà condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, inizierà giovedì 27 giugno e non il 21 giugno. Le registrazioni sono già in corso. Da sottolineare che rispetto alle ultime edizioni Mediaset ha deciso di puntare, almeno per quel che riguarda la puntata di esordio, non più sulla prima serata dell’ammiraglia del lunedì bensì su quella del giovedì. Come al solito le riprese sono effettuate all’Is Morus Relais, resort incantevole che sorge nel sud della Sardegna.

Capitolo coppie: sono cinque al momento i fidanzati ufficializzati dal programma. Nelle scorse ore, tramite una clip diffusa sui social, sono stati presentati Vittoria e Alex, che vanno ad aggiungersi a Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Martina De Ioannon e Raul Dumitras, Christian Lanfranchi e Ludovica. Per quel che riguarda la vicenda sentimentale di Vittoria e Alex, è stata lei, 34 anni, a decidere di contattare Temptation Island.

La relazione è decollata da un anno e nove mesi, ma ci sono già dei problemi di non poco conto nel rapporto. In particolare Vittoria sta cercando di comprendere se la love story ha fondamenta solide su cui costruire un futuro duraturo oppure no. I suoi dubbi nascono dal fatto che ritiene il fidanzato non troppo convinto di voler progettare con lei. “Voglio una risposta da Alex, devo capire se vuole stare con me oppure no” ha dichiarato la donna nel filmato di presentazione.

“Lui – ha aggiunto la 34enne – non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine“. Dalle premesse trattasi di una coppia che potrebbe riservare parecchio divertimento. Non invitare la propria compagna al compleanno è un qualcosa di alquanto interessante da analizzare. Si salvi chi può! E lui che dice di tale faccenda? “Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l’avevo organizzata io”, ha spiegato Alex.

Una versione che pare faccia acqua un po’ ovunque. E infatti Vittoria ha prontamente infilzato la sua dolce metà: “Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene”. “Ma non è vero”, la controreplica dell’uomo. Come si diceva, sembra che ci sarà da divertirsi non poco.