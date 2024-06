Temptation Island: bufera social Raul, primo falò. Tutti i top e flop

Si è appena conclusa la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha accolto le coppie e le ha separate nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate, con loro i single e le single pronti a testare la forza delle storie. Sui social non si sono risparmiati con i commenti, tanto che l’hashtag Temptation Island è diventato l’argomento più chiacchierato su X, sia nel bene che nel male. Ma vediamo un po’ come è andata la prima puntata. Appena arrivati a Is Moros Relais, si sono subito viste le personalità spiccate dei protagonisti di quest’anno. Il Gatto e la Volpe Lino e Tony si sono subito fatti riconoscere con flirt e toccatine con le tentatrici, le loro fidanzate Alessia e Jenny hanno scoperto la loro vera natura (vedi Temptation Island, inizio di fuoco: la doppia vita segreta di Tony).

Il primo falò di confronto: Alessia chiama Lino e lui diserta

Alessia, dopo soli due giorni di soggiorno nel villaggio, ha dovuto chiamare il primo falò di confronto anticipato. I video che lei ha visto sono stati troppo duri da sostenere: Lino infatti si è preso una cotta per la tentatrice Maika, a cui ha riservato tutte le sue attenzioni con tanto di ‘I love you’ e complimenti. Ferita, Alessia ha chiesto di uscire dal programma ma Lino non si è presentato. La produzione riferisce a Filippo che Lino non ha intenzione di lasciare Temptation, tanto che, mentre Alessia torna in hotel con la coda tra le gambe e in lacrime, Lino sta festeggiando e ballando. Lei si vendica scrivendogli una bella dedica sulla sabbia: Str**zo Lino 2024.

Durante il primo falò, Alessia ha avuto di nuovo modo di vedere Lino flirtare con la single Maika e pianificare dei ”momenti intimi”, invitandola a dormire. Lino ha inoltre appellato la sua fidanzata come troppo moscia rispetto alla single di cui si è invaghito, e in questo momento Alessia ha avuto un crollo emotivo, si è dovuta allontanare per piangere la sua delusione e chiedere il falò di confronto per la seconda volta. Se loro sono la coppia che, insieme a Tony e Jenny, hanno intrattenuto i social che si sono sbizzarriti a suon di meme, c’è un’altra coppia che non è piaciuta per niente.

Raul e Martina: bufera social per i comportamenti di lui

Sin dalla loro presentazione, avevamo previsto che le cose tra Raul e Martina non sarebbero state rosee. La coppia ha deciso di iscriversi al programma per affrontare il problema della gelosia di lui. Ma i comportamenti di Raul hanno destato sgomento sui social per molto più della gelosia: il ragazzo si è reso protagonista di una scena violenta ed esageratamente sopra le righe, con tanto di pugni a una bottiglia davanti ai video della fidanzata che lo appella come ”pazzo furioso”. Sui social si sono scagliati contro il programma: dei comportamenti come quelli di Raul sono troppo pericolosi da mostrare in televisione e andrebbero condannati anziché presi alla leggera, visto il momento delicato in cui viviamo in tema violenza sulle donne.

Per Martina non c’è stato alcun video al falò sui comportamenti di Raul, lei però ha ribadito a Filippo di sentirsi sminuita dal fidanzato e di essere stanca dei comportamenti esagerati. Inutile dire che sui social hanno continuato la battaglia contro Raul, sia su X che sotto il profilo di Temptation Island.

Gli altri falò: i consigli di Filippo per Jenny

Durante i falò, siamo tornati a parlare della coppia Jenny e Tony. Filippo ha preso le difese della fidanzata, ricordandole che a 26 anni lei dovrebbe potersi divertire e uscire con le amiche e non chiusa in casa per accontentare Tony che, si è scoperto, avere una doppia vita senza di lei. Jenny ha visto i video di Tony insieme alle single Karina e Sofia, in cui lui cerca sempre il contatto fisico con le ragazze. Per le altre coppie non ci sono stati video, la puntata è stata interamente dominata dalle tre coppie sopracitate, ma ci sarà tempo per gli altri. Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato!