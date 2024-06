Temptation Island, inizio di fuoco: la doppia vita segreta di Tony

Ufficialmente iniziato il viaggio nei sentimenti! Le coppie sono sbarcate in Sardegna e come da tradizione, i fidanzati hanno scelto la loro tentatrice preferita e le fidanzate i single più belli. Ma neanche il tempo di disfare le valige, che sono iniziati i pinnetti!

Filippo Bisciglia ha accolto le coppie nella spiaggia dell’Is Moros Relais e sin dalle presentazioni, le fidanzate Jenny e Alessia rimangono scottate: i loro fidanzati Tony e Lino hanno formato un duo alla Gatto e la Volpe. I due hanno subito instaurato un’amicizia fatta di sguardi alle curve delle belle single e scherzi con doppi sensi. Jenny e Alessia hanno a malapena fatto ingresso nel loro villaggio, che Filippo le chiama nel pinnetto per vedere dei video incriminanti sui rispettivi fidanzati. E quello che hanno visto è stato allucinante!

La doppia vita di Tony: prime lacrime per le fidanzate

Jenny e Tony sono stati sin dai video introduttivi, una delle coppie che più incuriosiva il pubblico. Lei ha 26 anni e si è iscritta a Temptation Island perché lui, 41 anni, è sempre stato uno sciupafemmine. Complice il lavoro come deejay, Tony ha avuto occasione di girare il mondo e se l’è ben vista dal portarsi Jenny nei suoi viaggi. La ragazza ha scoperto così di tutte le chat con cui il compagno flirta con altre donne, peccato che lui fino ad ora abbia sempre smentito, inventandosi scuse come profili hackerati e chat modificate con l’intelligenza artificiale. A fare chiarezza però è arrivato il primo pinnetto della stagione!

Le ragazze vengono subito chiamate perché ci sono dei video per loro, e purtroppo Jenny si aspettava di vedere Tony, ma di certo non si immaginava la confessione che è seguita. Appena arrivato nel villaggio dei fidanzati, Tony ha rivelato di avere una doppia vita segreta. Un Mr Hyde che lui prova a tenere nascosto a Jenny. Il ragazzo ha rivelato di non aver mai portato Jenny in viaggio con sé così da poter essere libero e così da tirare fuori questo Mr Hyde. Jenny è rimasta sconvolta dallo scoprire che il suo fidanzato ha sempre condotto una doppia vita. Tony ha proprio detto che Jenny non si immagina neanche quello che lui fa! Sono seguiti poi dei video dedicati anche ad Alessia: il duo Lino e Tony hanno infatti approfittato di una partita di beach volley tra le ragazze single per scambiarsi commenti molto espliciti sul fisico scolpito delle tentatrici. Le ragazze sono scoppiate in un lungo pianto, ed è appena iniziato!