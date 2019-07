Temptation Island: due falò di confronto immediato nella quarta puntata

Anticipazioni Temptation Island lunedì 15 luglio 2019: cosa succederà nella quarta puntata

Temptation Island torna in tv lunedì 15 luglio 2019. La quarta puntata del programma prodotto da Maria De Filippi si preannuncia scoppiettante e travolgente. Come rivela il comunicato stampa dello show Mediaset ci saranno due falò di confronto immediato. Due coppie, dopo Nunzia e Arcangelo, hanno deciso di lasciare il vilaggio Is Morus Relais prima dei fatidici ventuno giorni. La prima coppia a fare questo passo sarà quella composta da Andrea e Jessica. In particolare il ragazzo – stanco delle attenzioni della fidanzata nei confronti del tentatore Alessandro – ha chiesto subito un confronto la scorsa settimana. Per Andrea Filomena, imprenditore nel settore della bellezza, si tratta del secondo tentativo: dopo il rifiuto della prima puntata Jessica sarà costretta a rivedere il compagno.

Chi sono le due coppie che avranno un confronto immediato

L’altra coppia che richiederà il falò anticipato nella quarta puntata di Temptation Island non è stata annunciata. Molto probabilmente si tratterà di David Scarantino e Cristina Incorvaia. Il flirt tra l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne e il tentatore Sammy, di professione deejay, ha infastidito parecchio l’ex Cavaliere David. In più, il conduttore Filippo Bisciglia ha ammesso che una coppia della nuova edizione lo ha fatto piangere al falò di confronto: si tratterà proprio di David e Cristina? Oppure saranno Andrea e Jessica, che hanno già rinviato il loro matrimonio, a far emozionare tutti?

Il successo di Temptation Island 2019 è travolgente

Dopo sei edizioni, il successo di Temptation Island è travolgente. Le prime tre puntate della trasmissione hanno raggiunto picchi del 22% di share. Numeri importanti che rendono il reality show un vero e proprio cult estivo della tv italiana.