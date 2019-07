Temptation Island anticipazioni: il falò di Andrea, Katia in lacrime

Anticipazioni Temptation Island quarta puntata in onda lunedì 15 luglio 2019

La quarta puntata di Temptation Island 2019 si preannuncia scoppiettante e imprevedibile. Lunedì 15 luglio ci sarà finalmente il falò di confronto tra Andrea e Jessica. Dopo il rifiuto nel corso della prima puntata pare che la ragazza abbia finalmente deciso di incontrare il compagno per fare chiarezza sulla loro storia d’amore. Che è praticamente morta, con tanto di matrimonio rinviato a data da destinarsi. Andrea è ormai stanco del comportamento di Jessica mentre dal canto suo l’impiegata non vede l’ora di conoscere meglio il tentatore Alessandro, conosciuto all’interno del villaggio Is Morus Relais.

Temptation Island: Katia in lacrime per il fidanzato Vittorio

Risvolto inaspettato pure per Katia e Vittorio a Temptation Island. La complicità tra lo speaker e la tentatrice Vanessa manda in crisi Katia, che scoppia letteralmente a piangere con gli altri tentatori. Una situazione praticamente ribaltata, proprio come accaduto a Ilaria e Massimo. Dopo l’uscita romantica tra Massimo e Elena, Ilaria ha scelto di buttarsi tra le braccia del single Javier. Mandando così su tutte le furie Massimo, che non si aspettava un atteggiamento del genere dalla sua compagna.

Falò di confronto anticipato per David e Cristina

Dopo Nunzia e Arcangelo e Andrea e Jessica, arriva nella prossima puntata il confronto di falò anticipato anche per David Scarantino e Cristina Incorvaia, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne. All’ex Cavaliere non è andato già il comportamento di Cristina con il tentatore Sammy, noto deejay.