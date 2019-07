Temptation Island, David sempre più deluso da Cristina: “Vergogna”

Temptation Island, David sempre più in crisi e deluso da Cristina: “Vergogna”. Intanto l’ex di Scarantino confessa: “Usciranno da single”

Tutto pronto per il prossimo appuntamento di Temptation Island che andrà in onda lunedì 15 luglio su Canale 5. Nel frattempo il programma continua a lanciare pillole su quel che si vedrà. L’ultima anticipazione è quella che vede protagonisti David Scarantino e la compagna Cristina Incorvaia. Dal video diffuso su Instagram si evince che nella puntata imminente i dubbi di Scarantino sulla fidanzata si acuiranno ancor più. Pare proprio che la Incorvaia si stia avvicinando pericolosamente al tentatore Sammy. Del feeling che si è creato tra la donna e il single, ha parlato anche Valentina Autiero. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ebbe una frequentazione con David, si è confessata al magazine del programma, esprimendo parecchi dubbi sul proseguo della relazione di Scarantino e Cristina.

Cristina Incorvaia vicinissima al tentatore? David: “Ridicola, è una donna adulta”

“Ma veramente, che vergogna… Ma che ridicola, ma è una donna adulta… No, non ci credo!”. Queste le parole di Scarantino mentre guarda un filmato. Cristina non si vede, ma evidentemente David l’ha vista di nuovo in atteggiamenti ‘pericolosi’ al fianco di Sammy. Sulla vicenda si è espressa anche la Autieri. “Credo proprio che usciranno da single, anche perché conosco bene David e so che è orgoglioso, e se lei esagera con i single, lui di sicuro liscia non gliela farà passare”, ha detto Valentina che ha aggiunto: “E’ un pesce fuor d’acqua a ‘Temptation Island’, perché è innamorato di Cristina e sta soffrendo questa situazione, questo distacco forzato da lei. Probabilmente, se non fosse così preso, sarebbe stato più protagonista, meno sulle sue…”

Valentina Autieri su Cristina: “Alla sua età non si possono avere solo grilli per la testa

Valentina Autieri ha speso parole anche su Cristina: “Alla sua età non si possono avere solo grilli per la testa…Lei è arrivata a mettere in dubbio la sua relazione con David per Sammy…Ma il confronto tra loro non ha senso…”