Temptation Island anticipazioni: una coppia farà piangere Filippo Bisciglia

Anticipazioni Temptation Island: una coppia commuoverà Filippo Bisciglia

Preparate i fazzoletti: presto a Temptation Island ci sarà da piangere! Come è già successo al conduttore Filippo Bisciglia, che si è commosso guardando una coppia della nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi. È stato lo stesso presentatore Mediaset a rivelare l’aneddoto, ammettendo che è una persona molto sensibile che si commuove facilmente. L’ultimo pianto è avvenuto proprio in Sardegna, sul set della trasmissione dell’estate. L’ex concorrente del Grande Fratello 2006 non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato travolgere dalle emozioni e sensazioni che gli hanno provocato i due fidanzati.

Quale coppia di fidanzati ha fatto piangere Filippo Bisciglia

“L’ultima volta che ho pianto? Mi capita spesso perché mi commuovo facilmente. Recentemente mi è successo durante un falò di coppia a Temptation Island“, ha rivelato Filippo Bisciglia in un’intervista concessa al settimanale F. Di quale coppia di fidanzati si parla? Al momento non ci è dato sapere: non resta che attendere le ultime tre puntate del programma, che saranno come sempre scoppiettanti e imperdibili.

Nuovo successo per Filippo Bisciglia a Temptation Island

Lacrime a parte, Filippo Bisciglia si gode l’ennesimo successo di Temptation Island. Dopo cinque anni, il format è sempre più seguito e apprezzato, tanto che ormai è diventato un piccolo cult della stagione televisiva italiana. Le prime tre puntata della nuova edizione hanno raggiunto picchi del 22%, sbaragliando senza problemi la concorrenza.