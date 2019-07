Ascolti Tv 8 luglio 2019, Temptation Island sempre meglio

Ascolti Temptation Island 6: gli ascolti Tv dell’8 luglio

Temptation Island vola altissimo! Gli ascolti di lunedì 8 luglio 2019 ci permettono di capire che il programma condotto da Filippo Bisciglia sta facendo sempre meglio: ha raggiunto il 23.08% di share, raccogliendo davanti allo schermo la bellezza di 3.647.000 telespettatori. Il reality show, giunto alla sua sesta edizione, continua a incuriosire: ogni anno, infatti, registra degli ottimi ascolti. Lo stesso vale per l’edizione Vip. La parte finale della trasmissione – Temptation Island Buonanotte – è stata seguita da 1.367.000 spettatori, pari al 21.79% di share. Molto bene anche il film Non sposate le mie figlie, andato in onda su Rai 1: 2.702.000 telespettatori e 13.98% di share.

Gli ascolti dell’8 luglio 2019: La Rai batte Mediaset con Techetechetè e Reazione a Catena

Saranno le storie appassionanti, i colpi di scena e le reazioni scatenate durante i falò, ma è certo che Temptation Island è un fenomeno televisivo: Jessica e Andrea stanno facendo tanto chiacchierare e sappiamo cosa succederà alle altre coppie grazie alle anticipazioni sulla quarta puntata. Nell’Access Prime Time, Paperissima Sprint Estate ha ottenuto il 17% di share (3.287.000 telespettatori) mentre Techetechetè il 17.26% di share (3.339.000 telespettatori); vince la gara degli ascolti nel Preserale Reazione a Catena (24.73% di share, 3.471.000 spettatori) contro Caduta libera (20.03% di share, 2.708.000 spettatori).

Altri ascolti di lunedì 8 luglio

Nella fascia della mattina, Forum ha incuriosito 95o.000 telespettatori (12,55% di share); Uno Mattina Estate ha intrattenuto 769.000 telespettatori mentre Don Matteo 946.000. Anche le repliche del prete in bicicletta non deludono le aspettative. Non deluderà nemmeno Temptation Island 2019? La quarta puntata potrebbe registrare un altro successo: ci sono tutti gli elementi per renderlo uno dei programmi più visti di quest’estate!