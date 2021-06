Temptation Island, Bisciglia: i retroscena e poi la frecciata ai nuovi reality

Filippo Bisciglia parla della nuova edizione di Temptation Island, svelando alcune curiosità e retroscena. Cosa si deve aspettare il pubblico di Canale 5? Come sempre, la novità sono proprio le coppie e le loro motivazioni. Dalle precedenti edizioni che ha condotto, c’è una coppia che gli è rimasta proprio nel cuore. Si tratta di quella composta da Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. A parlarne è lui stesso in una intervista su Uomini e Donne Magazine. Il conduttore del reality delle tentazioni fa notare che la loro è stata una storia molto bella.

Nel percorso di Alessandra ed Emanuele nel programma, a detta sua, la realtà avrebbe superato la fantasia. Lui decise di chiudere la loro relazione durante il falò di confronto, ammettendo il suo avvicinamento con una tentatrice. Ma il giorno dopo non riuscì a immaginare un futuro senza la De Angelis, così avvenne un altro confronto finale tra loro. Oggi Alessandra ed Emanuele sono sposati e hanno tre figli. Poi ci sono dei partecipanti che l’hanno fatto tanto ridere, ovver Katia Fanelli e Francesco Chiofalo.

In particolare, quest’ultimo fece una battuta che strappò una risata proprio a tutti, anche ai cameraman. Bisciglia continua a sentire un po’ tutti gli ex partecipanti del reality, a cui offre anche dei consigli.

“Ho parlato persino con la mamma di una delle fidanzate, una volta. Lei me la passò al telefono e chiacchierammo un po’. Questa cosa non la sa nessuno!”

Il merito di tutto questo, secondo Filippo, è Maria De Filippi. La definisce “un genio” e fa notare che proprio lei ha capito che era adatto a condurre Temptation Island. La conduttrice lo conosce bene e sa che parla tanto, ma sa anche ascoltare. Ora Filippo sente suo questo programma. Nel reality capita che si svegli, insieme al resto della troupe, anche all’alba per fare le riprese. Ai falò di confronto pensano di poterli chiudere entro mezzanotte, ma invece poi si ritrovano a concludere verso le tre o le quattro.

Bisciglia è una persona molto scaramantica. Ad esempio, deve avere sempre con lui un accendino giallo che compra il giorno prima di partire e che regala alla truccatrice alla fine del reality. Inoltre, prima dei falò, dà il cinque a tutti, “ma proprio a tutti”. Facendo presenti il fatto che non si prepara in nessun modo prima dei confronti finali, in quanto non si sa mai cosa potrebbe succedere, ricorda un momento particolare.

“Proprio durante la prima edizione, avevo un video che mi faceva un po’ paura (sorride), pensavo che la fidanzata in questione mi avrebbe lanciato addosso l’ipad. E invece successe l’opposto: si bloccò e ci fece rimanere di stucco”

Viene poi, nel corso dell’intervista, fatto notare a Filippo che stanno nascendo vari esperimenti su reti e piattaforme di streaming. Su questo punto, Bisciglia ci tiene a dire la sua.

“Dico che se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi. Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi”

La stessa domanda è stata posta a Raffaella Mennoia, che ha rilasciato un’intervista al Magazine qualche settimana fa. Bisciglia crede che il reality di Canale 5 rappresenta le storie d’amore, quelle vele. “Gli altri… chissà”, continua Filippo. Il suo è un riferimento a Love Island? Il format di Discovery + sta per andare in onda – per la prima volta in Italia – con al timone Giulia De Lellis.