Temptation Island 2021 anticipazioni coppie e tentatori: “È stato difficile”

Solo qualche settimana e le riprese di Temptation Island 2021 ripartiranno, come ogni anno. A parlare di questa nuova edizione ci pensa Raffaella Mennoia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’autrice fa sapere che inizieranno le riprese a giugno e proseguiranno per 21 giorni, come prevede il programma. Le coppie dovrebbero essere 6 o 7 e la gelosia è tra i temi caldi. Fa notare che con la pandemia del Coronavirus “le modalità della vita sentimentale sono cambiate”, in quanto alcune abitudini si sono inevitabilmente modificate.

Stanno riflettendo al momento se tra i ragazzi single inserire volti che già si conoscono sul piccolo schermo. Ma questo è ancora presto per dirlo. Quest’anno per il reality delle tentazioni è stato difficile portare avanti le storie e le dinamiche di coppia. Nei casting di Temptation Island 2021 ha incontrato ben 120 coppie: “Ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività.”. Essendoci stata la pandemia determinate dinamiche tra le coppie non si sono più create nell’ultimo anno. In questi lunghi mesi, però, c’è qualcuno che ha scoperto “cose che non conosceva del proprio partner”.

Per la Mennoia la pandemia è stata sicuramente “una bella prova” per determinate coppie. Detto ciò, anticipa che non mancheranno i momenti divertenti anche quest’anno nel reality delle tentazioni dell’estate. Filippo Bisciglia, come già anticipato, sarà al timone del programma. Raffaella ci tiene a precisare che avere un gruppo di lavoro consolidato da diversi anni rappresenta “il tratto distintivo della Fascino” per tutti i suoi programmi.

A questo punto dell’intervista, la Mennoia parla di altre reti di produzioni che attingono al format di Temptation Island. Nessuna concorrenza per l’autrice, la quale fa notare che c’è spazio per tutti. Sarebbe facile per lei dire che c’è chi copia, ma per lei la differenza la fa il programma stesso. Non si sente in competizione con nessuno e crede anche che nessuno sia in competizione con reality di Canale 5.

Secondo Raffaella, Temptation Island piace perché i telespettatori riescono a immedesimarsi nei protagonisti, tra fidanzati e single. Crede che il programma piaccia proprio perché il pubblico ha più o meno vissuto cose simili a quelle che riportano le varie coppie, come gelosie e tradimenti. Non consiglia mai niente a nessun partecipante, in quanto sente di essere “l’ultima persona che può farlo”. Può solo dire che “non c’è una formula magica per uscirne indenni”.

A detta sua, bisognerebbe solamente comprendere la motivazione dei problemi e decidere di affrontarla in maniera leale, sia con se stessi che con il partner.