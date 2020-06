Temptation Island, Antonella già furiosa: “Che bast…”, il video di Pietro

Sono arrivate le prime anticipazioni di Temptation Island 2020! Indovinate chi sono i protagonisti del primo video spoiler pubblicato su Instagram? Sì, sono proprio Antonella Elia e Pietro Delle Piane! La produzione ha intenzione di sfruttare al meglio la coppia reduce dal Grande Fratello Vip, dove la Elia è stata concorrente. La sua partecipazione è freschissima, per cui ricordiamo tutti bene i modi di Antonella e possiamo dire che ci siamo quasi abituati. Ed è proprio per questo che in tanti si aspettano scintille tra lei e Pietro a Temptation Island! Circondati da tentatori e tentatrici, i due riusciranno a non far arrabbiare l’altro? La Elia non è sembrata molto gelosa nella Casa del Gf Vip, ma è riuscita invece a mantenere la calma, dopo uno sfogo iniziale, quando le hanno mostrato le foto del fidanzato insieme a un’altra. Cosa succederà quando vedrà i video al falò?

Antonella Elia, anticipazioni Temptation Island: il primo video di Pietro nel Pinnettu

Ne abbiamo avuto un piccolo anticipo proprio nel video postato poco fa sul profilo ufficiale di Temptation Island. Non si tratta di un video mostrato da Filippo Bisciglia al falò, ma di immagini mostrate nel Pinnettu. Evidentemente ciò che ha combinato Pietro era urgentemente da mostrare alla fidanzata! La reazione di Antonella non è stata delle migliori, ma ovviamente per scoprire il motivo delle sue parole dovremo attendere la prima puntata di giovedì 2 luglio. Nel video in questione, comunque, Antonella ha esordito dicendo: “Oddio, che fa?”. Forse una reazione spontanea vedendo che il video riguardava il suo fidanzato Pietro. Subito dopo, però, ha fissato lo schermo attentamente e a un certo punto lo ha indicato con un dito, per far notare anche alle altre nel Pinnettu cosa stesse succedendo. E infine Pietro si è beccato un bel “Che bast….do” dalla Elia. Insomma, qualcosa avrà combinato!

Temptation Island, le prime anticipazioni per giovedì:

Di tutte le promesse che si sono fatti prima di partire pare che siano entrambi pronti a infrangerle già nella prima puntata. Magari Pietro non ha fatto nulla di particolarmente grave nel video mostrato alla Elia, e forse la reazione di quest’ultima è dovuta al fatto di vedere per la prima volta un video di Pietro nel villaggio. Tanti punti interrogativi che troveranno risposta giovedì sera. E non dimentichiamo che c’è anche una coppia già scoppiata…