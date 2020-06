Temptation Island 2020, una coppia ha già abbandonato: l’indiscrezione

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island, ma già iniziano a fioccare le prime indiscrezioni. Si tratta di rumors e non di vere e proprie anticipazioni, per cui sono da prendere con le pinze. Fatta questa breve ma doverosa premessa, passiamo ai primi dettagli emersi oggi. A quanto pare una coppia è già scoppiata. C’era da aspettarselo, comunque, perché siamo già a metà percorso ormai. Le riprese del reality show durano ventuno giorni infatti e quest’anno sono cominciate lo scorso 19 giugno. Ciò vuol dire che sono trascorsi già una decina di giorni, siamo quasi al giro di boa ed è capitato già nelle altre edizioni che alcune coppie non arrivassero all’ultima puntata. Di sicuro anche quest’anno c’è chi chiedere il falò di confronto anticipato e vorrà vedere immediatamente la propria metà per dirsi addio oppure chiarirsi e uscire insieme dal programma.

Anticipazioni Temptation Island, una coppia è già scoppiata: il primo addio della nuova edizione

Nel caso di questa prima coppia di Temptation Island 2020 dovrebbe verificarsi la prima opzione, se le indiscrezioni corrispondessero al vero. Ma veniamo a ciò che è emerso solo poco fa. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che oggi ha pure contattato Davide Basolo per la sua ex con Sammy, ha pubblicato i nomi della prima coppia scoppiata. Ha prima annunciato che c’è già stata una coppia che ha abbandonato Temptation Island, poi a distanza di qualche minuto ha fatto i loro nomi. Si tratta di Valeria e Ciavy, che con la loro presentazione hanno già fatto chiacchierare parecchio. Qualcuno infatti ha già paragonato Ciavy a Oronzo Carinola, visto che ha parlato di voler essere ancora libero e di non voler ancora fare un passo importante come la convivenza con Valeria. Oltre a dire che le tentazioni nel villaggio sarebbero state tante ed era consapevole di poter sbagliare facilmente. Insomma, ricorda un po’ la malattia delle donne di Oronzo…

Valeria e Ciavy di Temptation Island si sono già lasciati? L’indiscrezione

Valeria e Ciavy stanno insieme da quattro anni, o stavano, nel caso in cui si fossero davvero lasciati al falò e alla presenza di Filippo Bisciglia. Non sappiamo quando sia successo però, il falò di confronto tra Valeria e Ciavy potrebbe esserci stato già nei giorni scorsi e il rumors potrebbe essere arrivato solo oggi. In ogni caso, già a partire da giovedì 2 luglio avremo modo di farci la nostra personale idea sui destini delle coppie e iniziare le scommesse con il gruppo di ascolto su chi si lascerà e chi supererà la prova di Temptation Island.