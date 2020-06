UeD gossip, Sammy con l’ex di Alchimista: Davide commenta così

Della serie come è piccolo il mondo, Sammy Hassan è stato avvistato insieme all’ex fidanzata di Davide Basolo. Esatto, proprio insieme all’ex del suo rivale a Uomini e Donne. Chiariamo subito che non si tratta di un avvistamento amoroso, nel senso che Sammy e Elena, questo il nome della ragazza, non sono stati visti da soli durante un appuntamento romantico. La scelta di Giovanna Abate, e al momento possiamo definirlo solo così non sapendo se possiamo ancora chiamarlo il suo fidanzato, ha festeggiato il suo compleanno in Toscana e nel gruppo di amici c’era proprio l’ex di Alchimista. Due giorni fa Sammy ha spento le candeline e seppure i fan attendessero quel giorno per rivederlo insieme a Giovanna, così non è stato.

Sammy Hassan, compleanno insieme all’ex fidanzata del suo rivale a Uomini e Donne: Elena è l’ex di Davide

Proprio l’ex tronista aveva detto che stava organizzando la festa per Sammy, era prevista quindi la sua presenza e questo è un ulteriore indizio sulla possibile rottura tra i due. Ma torniamo ai festeggiamenti di Sammy, che ha festeggiato insieme a degli amici anche a Viareggio e poi a Forte dei Marmi. Nella località balneare toscana Sammy si è recato insieme a Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Uomini e Donne anche lui, e c’erano anche altre persone. Tra i presenti è stato impossibile non notare la presenza di Elena, ex fidanzata di Davide Basolo. E così qualcuno ha raggiunto la non scelta di Giovanna per chiarire la sua posizione, visto che qualcuno ha segnalato la presenza anche di Davide a Forte dei Marmi. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha contattato infatti Davide per avere la sua versione.

Uomini e Donne, Davide Basolo non era insieme alla sua ex e a Sammy: parla lui

Davide ha spiegato che è solito trascorrere delle serate a Forte dei Marmi perché non è molto lontano da casa sua. In particolar modo frequenta un locale dove lavorano due suoi cari amici. Ha confermato la presenza di Sammy e la sua ex in centro città, li ha intravisti con altri amici ma non era insieme a loro. Ha confermato di essere a Forte dei Marmi quindi, ma smentito di essere stato con Sammy e Elena. Sul fatto che la sua ex abbia partecipato al compleanno di Sammy non ha avuto molto da dire: “Io sto molto semplicemente nel mio, una (clamorosa effettivamente) coincidenza”. Non ha aggiunto altro, pare quindi che non abbia provato molto fastidio nel vedere la sua ex nella comitiva del suo ex rivale in amore.