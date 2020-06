UeD, Giovanna e Sammy: “Affrontato certi discorsi”, il rapporto a distanza

Uomini e Donne, news su Giovanna e Sammy: la coppia si racconta a qualche settimana dalla scelta

Come procede la relazione tra Sammy Hassan e Giovanna Abate? Tutto molto bene, stando alle ultime news! La coppia ha fatto una chiacchierata in videochiamata con Raffaella Mennoia, in una di quelle che si chiamano Witty Calls. La redattrice di Uomini e Donne infatti dedica del tempo alle coppie che si sono appena formate per far sapere ai fan come stanno trascorrendo i primi tempi da fidanzati. E dopo Carlo e Cecilia e Sara e Sonny, oggi è stato il turno di Giovanna e Sammy. Qualcuno non avrebbe scommesso molto su di loro, invece nella chiacchierata i due sono apparsi felici, sorridenti e complici. Ma soprattutto sereni. Hanno raccontato di aver fatto tardi la sera prima, erano a Roma nel momento in cui hanno fatto la videochiamata quindi probabilmente risale a due weekend fa. Hanno spiegato che cercano di vedersi almeno una volta a settimana e che fino a quel momento era più Sammy a viaggiare verso Roma, piuttosto che il contrario.

Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne: l’intervista con Raffaella Mennoia su Witty

Noi sappiamo bene però che alla fine è arrivato anche il momento di Giovanna, perché questo weekend ha raggiunto Sammy a Milano. Ma come procedono le cose? Dai racconti dei due pare tutto meravigliosamente bene! Durante la chiacchierata Sammy è stato divertente come sempre, Giovanna lo ha chiamato “amore”. Alla domanda di Raffaella “Come state”, Sammy ha risposto così: “Ci stiamo concentrando sulle cose importanti, abbiamo affrontato determinati discorsi che era giusto fare”. Giovanna invece ha detto: “Tutto sta nel capire cosa vuol dire avere una relazione a distanza”. L’ex corteggiatore ha spiegato inoltre che non avrebbe mai pensato di intraprendere una relazione a distanza, ma quando poi ci si trova nella situazione è meglio buttarsi. La spensieratezza e la leggerezza sembrano essere le loro chiavi di lettura del rapporto, Sammy infatti ha spiegato che non organizzano nulla a lungo termine ma vivono alla giornata.

Giovanna e Sammy news, le curiosità sulla coppia di Uomini e Donne

La Mennoia ha poi fatto alcune domandine per far venire fuori delle curiosità. E allora Giovanna ha spiegato che Sammy mangia tanto ed è di buona forchetta. Dormono abbracciati e anche se durante la notte si spostano Giovanna cerca sempre il contatto. Per questa estate non hanno ancora programmi, ma l’ex tronista sta organizzando intanto il compleanno del suo nuovo fidanzato. Avevano in programma invece per la sera successiva una cena con gli amici storici di Sammy, per cui una vera prova per Giovanna!