Non solo coppie Vip nell’edizione 2020 di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Dopo i ben noti Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la produzione del reality show ha mostrato gli altri fidanzati che vedremo in azione a partire dal prossimo 2 luglio. Si tratta di una coppia napoletana – Antonio e Annamaria – e di Valeria e Ciavy (i video di presentazione li trovate più in basso). Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di tornare alle origini del format e avere nella stessa edizione sia coppie Vip sia coppie sconosciute. Ad oggi non è chiaro se Temptation Island Vip, la variante very important people del programma condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi, partirà su Canale 5 il prossimo autunno. Nell’attesa le riprese di questa edizione – la settima per la precisione – sono partite negli scorsi giorni in Sardegna, come sempre nell’incantevole Is Morus Relais. Prima dell’inizio delle registrazioni tutti i partecipanti, staff compreso, si sono sottoposti a due test sierologici e hanno rispettato un periodo di isolamento per evitare la diffusione del Coronavirus.

Antonio e Annamaria: la coppia napoletana di Temptation Island 2020

Antonio e Annamaria – 33 anni lui, 43 lei – partecipano a Temptation Island per testare la loro storia d’amore. Storia messa più di una volta a repentaglio per colpa del comportamento del ragazzo che in diverse occasioni si è dimostrato immaturo. Annamaria lo ha sempre perdonato per paura di rimanere sola ma oggi non è più disposta a chiudere un occhio e vuole dunque testare la fedeltà del suo compagno. Antonio, dal canto suo, ha deciso di partecipare alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia per far capire ad Annamaria che è cresciuto, è cambiato e oggi è un uomo a tutti gli effetti.

Valeria e Ciavy a un passo dalla convivenza prima di Temptation Island 2020

Valeria e Ciavy stanno insieme da quattro anni: lei ha 27 anni, lui 35. La ragazza sogna una convivenza ma il suo fidanzato non è d’accordo. Ciavy ha scelto di partecipare a Temptation Island per capire se è davvero innamorato di Valeria visto che continua a tentennare su alcune questioni. Le due coppie riusciranno a resistere alle tentazioni?