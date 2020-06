Antonella Elia e Pietro, la promessa prima di Temptation Island: video

Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane prima della partenza: il video con i saluti ai fan

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia di Temptation Island 2020, la prima ufficiale che abbiamo scoperto in questa edizione. Tutto il cast e la produzione sono già in Sardegna, le riprese sono cominciate venerdì scorso perciò siamo già a quasi una settimana di vicende e di falò. La prima puntata andrà in onda prima del previsto, già giovedì 2 luglio scopriremo cosa sta succedendo in questi primi giorni. Naturalmente tutti si aspettano grandi cose dalla coppia Antonella e Pietro, soprattutto da parte della Elia che non le ha mai mandate a dire in televisione. Tuttavia, proprio Antonella Elia potrebbe stupirci, perché in un video pubblicato su Instagram oggi pomeriggio ha detto di non essere gelosa. E a dire il vero già al Grande Fratello Vip non è sembrata gelosissima quando le venivano mostrate foto di Pietro in compagnia di altre donne.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane prima di Temptation Island: il video con la promessa prima di partire

Riuscirà a resistere anche ai video mostrati da Filippo Bisciglia? Stando alle parole della coppia dovremmo preoccuparci più di Pietro, che sembrerebbe essere il più geloso fra i due. Antonella e Pietro hanno registrato un video insieme prima di partire per Temptation Island. Nel video hanno fatto una promessa ai loro fan, cioè quella di non litigare. Al massimo succederà poco e perché Pietro è geloso, ha detto la Elia, che ha sottolineato di non essere affatto gelosa. L’ex gieffina ha poi detto che per loro sarà una sfida e anche un’avventura, per questo hanno accettato. “Andiamo al mare, non abbiam resistito”, ha aggiunto. Anche Pietro Delle Piane ha promesso ai fan che Temptation Island non separerà lui e Antonella. “Vi promettiamo che torneremo insieme”, queste sono state le sue parole.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island: la coppia promette di non litigare

Hanno superato la distanza durante il Gf Vip e anche i vari scoop mostrati da Signorini, ma siamo tutti curiosi di scoprire come reagiranno vedendo l’altro alle prese con tentatori e tentatrici. Filippo Bisciglia tra l’altro ha assicurato che Temptation Island si svolgerà come sempre, per cui spazio anche a massaggi e balli di coppia. E non solo, il conduttore ha anche già svelato un retroscena proprio sulla Elia…