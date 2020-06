Parla Bisciglia: come sarà Temptation 2020 e retroscena su Antonella Elia

Filippo Bisciglia a ruota libera sulla nuova edizione di Temptation Island che con ogni probabilità inizierà a essere trasmessa non dal 7 bensì dal 2 luglio. Il conduttore, intervistato da Tv Blog, ha fatto chiarezza sul reality, il primo post coronavirus. Innanzitutto ha confermato le indiscrezioni che sono trapelate noi giorni scorsi, cioè che ci saranno sia concorrenti vip che nip. Dalle prime registrazioni (partite due giorni fa), ha già capito che ci sarà parecchia carne al fuoco. Inoltre ha raccontato che le dinamiche ‘pepate’ sono già in atto. Altra curiosità sui partecipanti riguarda il loro passato: quasi tutte le coppie hanno avuto figli da relazioni precedenti e ci sono differenze d’età ampie, il che renderà lo show più completo.

Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia su Antonella Elia

“Qualcosa di bollente uscirà fuori. Sicuro, sicuro!”, ha detto il compagno di Pamela Camassa dopo aver visionato i primi giorni trascorsi dai concorrenti nel programma. Sulla questione del mix vip e nip, Bisciglia ha le idee chiare, affermando che per lui non cambierà nulla visto che porrà come al solito l’attenzione sulle storie d’amore e non sulla notorietà o meno di una persona. Una delle coppie ufficiali è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sulla torinese ha una sua teoria. “Al GF Vip, discuteva più di persona. Al GF, il problema ce l’hai davanti mentre, invece, a Temptation Island, il problema, semmai dovesse nascere, non ce l’hai di fronte ma ce l’hai dall’altra parte del villaggio”, ha spiegato. Per questo è convinto che la Elia fumantina del GF la si potrebbe vedere al falò di confronto ma non nel villaggio dove potrebbe essere più calma. Altra coppia annunciata è stata quella di Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso…

Temptation Island, l’organizzazione ai tempi del coronavirus

Bisciglia non si sbilancia troppo su Manila in quanto è al primo reality della sua vita e quindi è tutta da scoprire. Però, qualcosa se lo è lasciato sfuggire: “Parla tanto, è sveglia, non si tiene un ‘cecio’ in bocca, quello che deve dire, lo dice!”. Si passa al capitolo coronavirus. Come cambierà il programma? In nulla, praticamente. A cambiare è stata però l’organizzazione prima delle riprese. Il conduttore ha informato che tutti coloro che ruotano attorno alla trasmissione e coloro che entreranno in contatto con la produzione hanno fatto due test sierologici prima di arrivare in Sardegna. Una volta sbarcati in terra isolana gli esami sono stati ripetuti. Inoltre, prima di giungere al mare tutti hanno rispettato un periodo di isolamento. Infine, anche durante le registrazioni, si continueranno a fare test. Insomma, tutto è monitorato quotidianamente per prevenire ogni forma di contagio.

Bisciglia e la discussione con Maria De Filippi: nessun problema

Il compagno di Pamela Camassa è tornato anche sull’alterco avuto con Maria De Filippi ad Amici Celebrities, assicurando che non c’è stato alcuno strascico nel loro rapporto: “Finita subito lì, ci siamo chiariti, è come se due persone che si conoscono discutono, al tavolino di un bar, di una cosa accaduta”. Filippo ha confidato che la scelta di mandare in onda quel momento l’ha molto apprezzata, perché ha rappresentato un attimo di ‘vera’ tv. Nonostante con Maria tutto è stato appianato, gli è rimasto l’amaro in bocca: “Mi è dispiaciuto tanto, eh, pure a Maria è dispiaciuto… Ma è come se due amici che si conoscono discutono. La cosa bella è che andato in onda tutto.”