Temptation Island anticipazioni terza puntata: due falò e colpo di scena

Anticipazioni Temptation Island, puntata di lunedì 8 luglio 2019: ecco cosa succederà alle coppie del reality show

Qualche coppia scoppierà durante la terza puntata di Temptation Island? L’appuntamento è fissato a lunedì 8 luglio alle 21.10 sempre su Canale 5 e sappiamo già qualcosa su quello che succederà. Assisteremo al secondo falò di Nunzia e Arcangelo (la loro relazione non continuerà) e ad altri due straordinari: resteranno sempre meno fidanzati nel programma, ma l’attenzione sulle coppie superstiti sarà comunque molto alta. La pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato delle nuove anticipazioni che ci permettono di capire che non mancheranno dei “fotonici” colpi di scena!

Massimo e Ilaria si sono lasciati? Due falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island

Si parlerà del presunto tradimento di Massimo nei confronti di Ilaria e della scelta di quest’ultima di abbandonare l’isola. Saranno proprio loro i protagonisti di uno dei due falò? Ecco cosa si legge su Instagram: “Due falò di confronto straordinari, nuovi equilibri, un punto di svolta decisivo”. Sappiamo anche altro su Nicola, che non è riuscito a creare un legame con nessuna delle tentatrici della trasmissione: “Nicola non ha legato con nessuna ragazza all’interno del villaggio… Secondo voi è il giusto modo di affrontare il viaggio nei sentimenti o potrebbe servirgli confrontarsi con le single?”.

Temptation Island anticipazioni: Katia provoca Vittoria?

Dopo le parole pubblicate da Jessica su Instagram a programma ancora in corso, la pagina di Temptation Island ci rivela qualcosa di più sulla simpatica biondina: “Katia vive la sua vita fotonica nel villaggio delle fidanzate. Secondo voi non è più innamorata o lo fa per scatenare una reazione di gelosia di Vittorio?”. Non ci resta che sapere quale sarà il secondo falò: speriamo che non ci si riferisca a quello di Arcangelo e Nunzia, altrimenti si scatenerebbe un’altra polemica come quella che ha travolto l’ultima volta Filippo Bisciglia!