Anticipazioni Temptation Island: Massimo ha tradito Ilaria? (Video)

Massimo ha tradito Elena a Temptation Island? Ilaria preoccupata

Nuove anticipazioni su Temptation Island 2019! Il profilo Instagram del programma ha pubblicato un video su Ilaria e Massimo, la coppia che sembra proprio essere sul punto di rottura: lui si sta avvicinando sempre di più alla tentatrice Elena e quest’ultima non fa nulla per sfuggire al suo corteggiamento. Anche se sembra quasi che si siano invertiti i ruoli: è lui che tenta la bella single! Ilaria Teolis è stra-convinta che il suo ragazzo perderà la testa per lei: se aveva delle riserve nei confronti del suo interesse per Federica Lepanto, adesso non ha dubbi su quello che prova davvero Massimo per la tentatrice. Finirà davvero tutto nella terza puntata di Temptation Island?

Temptation Island anticipazioni terza puntata: il video di Massimo ed Elena

Vi abbiamo parlato degli indizi che farebbero pensare a una rottura fra Ilaria e Massimo, ora è possibile sapere qualcosa in più di quello che succederà nella prossima puntata. Il video-spoiler ci permette di capire che Massimo Colantoni chiederà a Elena di dormire insieme. Questo il dialogo completo:

Massimo: “Dormi con me? Non dormi con me?”;

Elena: “Non si può”;

Massimo: “E chi lo ha detto?”.

News Temptation Island, cos’è successo davvero a Ilaria e Massimo?

Dopo aver visto cosa è successo a Nunzia quando ha scelto di rivedere Arcangelo, adesso sappiamo cosa ha deciso di fare Ilaria non appena ha visto il video di Elena e Massimo insieme. Questa è stata la sua reazione: “A posto. Ciao Massimo”. Un vero addio al suo fidanzato? Richiederà davvero un falò di confronto anticipato? La pagina Instagram di Temptation Island ha commentato il tutto in questo modo: “Una richiesta che lascia Ilaria davvero senza parole… Sarà successo qualcosa tra Massimo e la single Elena?”. Oltre a queste, vi abbiamo anche parlato di anticipazioni sulle altre coppie del programma.