Ilaria e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island? Strani indizi

Temptation Island ultime notizie: Ilaria e Massimo non stanno più insieme?

La storia di Massimo e Ilaria di Temptation Island è davvero finita? La giovane non sa più cosa aspettarsi: il fidanzato (forse ex) ha detto delle parole molto importanti a Elena, la sua nuova conquista; parole che avrebbero fatto andare su tutte le furie qualsiasi ragazza! Ilaria, infatti, non è rimasta zitta e ne ha detto quattro a Massimo… a distanza però. Sicuramente il loro falò sarà accesissimo. E i telespettatori hanno già preparato i popcorn. Probabilmente Ilaria deciderà di chiudere tutti i ponti con lui, ma anche Massimo potrebbe trovare qualcosa da rinfacciarle: nella seconda puntata, per esempio, si è lamentato del suo importante avvicinamento al tentatore Javier.

Massimo e Ilaria news: com’è cambiato davvero il loro rapporto dopo Temptation Island?

Nunzia è stata distrutta per la sua decisione di rivedere Arcangelo, ma questo non lo farà Ilaria Teolis, che dovrebbe andare dritta per la sua strada: Massimo Colantoni non potrebbe più far parte della sua vita. Al momento sono solo indiscrezioni: scopriremo tutta la verità solo alla fine del “viaggio dei sentimenti”. Alcune persone che conoscerebbero da vicino Ilaria e Massimo hanno lasciato dei messaggi su Instagram e Twitter che farebbero pensare a una reale rottura durante il loro falò di confronto, a cui assisteremo, con tutta probabilità, solo nell’ultima puntata del programma.

Segnalazioni su Massimo Colantoni e Ilaria Teolis

Ecco cos’hanno scritto sui due: “A quanto pare Ilaria e Massimo si sono lasciati prima del previsto”; “Lei non è riuscita proprio a perdonarlo e non ha più continuato la sua storia”; “Ormai non c’è più nulla da fare tra i due…”; “C’è da dire che uno come Massimo è meglio perderlo che avercelo al proprio fianco. Ha fatto bene Ilaria a mollarlo”; “Massimo pianta in asso Federica Lepanto e Ilaria lascia Massimo: chiamasi karma!“. Massimo e Ilaria non stanno più insieme? Quel che è certo è che Federica è tornata a casa sola soletta!