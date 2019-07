Anticipazioni Temptation Island Nicola e Sabrina: la terza puntata si fa rovente

Temptation Island terza puntata 8 luglio 2019, le anticipazioni su Nicola Tedde e Sabrina Martinengo

La terza puntata di Temptation Island di lunedì 8 luglio sarà rovente e a quanto pare anche molto compromettente per alcuni rapporti di coppia. Di chi stiamo parlando? Le ultime anticipazioni sul reality show dell’estate vengono direttamente dalla pagina ufficiale del programma e hanno come protagonisti Nicola Tedde e Sabrina Martinengo che almeno agli inizi sembravano destinati a non fare danni, diciamo così, durante le tre settimane della vacanza nel villaggio. Così a quanto pare non sarà, e ce n’eravamo accorti già nella seconda puntata, quando Sabrina si è lasciata andare non poco con Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e forse prossimo tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Veniamo subito al dunque.

Sabrina e Nicola a Temptation Island, anticipazioni infuocate per i fan

Le anticipazioni ufficiali di Temptation Island sull’8 luglio vengono dal video che trovate alla fine di questo post e vedono Nicola innervosirsi parecchio per gli atteggiamenti che Sabrina sta avendo con Giulio; non sappiamo cosa sia successo esattamente, visto che il filmato è incentrato solo sulla reazione dell’incredulo Tedde, ma è molto probabile che la Martinengo abbia detto o fatto qualcosa di inaspettato e irrispettoso: “Secondo me – queste le parole che ha usato Nicola dopo aver visto Sabrina – questa non ha capito un ca…o dalla vita, ma non nella vita: nella relazione! Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale… Evidentemente – ha poi aggiunto, ormai consapevole del trasporto di Martina per Giulio – c’è un’interesse su quella persona, eh! Le idee chiare lei ad oggi non ce le ha su di me”.

Le ultime news sulle coppie di Temptation Island

Non abbiamo certezze su come siano andate le cose tra Sabrina e Nicola dopo Temptation Island ma per quanto ne sappiamo non dovrebbero essersi lasciati. Ovviamente anche le altre coppie hanno fatto molto discutere nella terza puntata, e a confermarlo sono le anticipazioni sulla fotonica Katia Fanelli che ha sclerato – sì, proprio così – dopo aver visto un filmato del suo Vittorio Collina. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo, perciò restate con noi! Qui di seguito trovate intanto il video con le anticipazioni sull’8 luglio di Temptation Island a cui abbiamo fatto riferimento: