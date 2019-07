Temptation Island anticipazioni Vittorio e la single: Katia fuor di sé

Temptation Island anticipazioni, colpo di scena: Vittorio vicinissimo a una tentatrice. Katia: “Spacco tutto” e volano insulti al fidanzato

Si preannuncia rovente il terzo appuntamento della sesta edizione di Temptation Island, in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5. E si preannuncia anche un colpo di scena: Vittorio si è avvicinato moltissimo a una tentatrice, scatenando le ire di Katia. A svelare l’anticipazione è stato il programma stesso, attraverso un video diffuso su Instagram dove si vede la ‘fotonica’ perdere letteralmente le staffe e ricoprire il fidanzato di insulti dopo aver visionato un video in cui lui appare assai complice con una single. Pare che il ragazzo abbia preso alla lettera i consigli della fidanzata che a più riprese, da quando è iniziato lo show, ha auspicato che il compagno si desse una svegliata. Detto, fatto. Peccato che pare proprio che lei non abbia preso un granché bene la situazione che è venuta a crearsi.

Katia fuori di sé

“Ma è Vittorio? Ma guardalo?”. A pronunciare in modo sorpreso tali domande è Katia, mentre visiona un filmato in cui per un attimo si vede Vittorio molto intimo con una single. Chissà se sarà scattato un bacio. “Ma ‘bazzala’ (baciala, ndr) e fai prima…”, prorompe ancora Katia che poi si fa prendere dall’ira: “Spacco tutto!”. Finita qui? Manco per idea. Arrivano dei pesanti insulti: “Col…ne sei e col..ne rimani“. Non resta che attendere lunedì e capire cosa sia accaduto realmente tra Vittorio e la tentatrice. Nel frattempo Katia continua a essere una delle figure più discusse del reality. Ieri, un’ex concorrente della trasmissione ha avuto parole molto dure su di lei.

L’ex concorrente di Temptation Island 5 contro Katia: “È vergognosa, non ho parole”

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Raffaella Giudice, concorrente del reality della scorsa stagione, ha sollevato diversi interrogativi sullo show attualmente in onda, spiegando che, secondo lei, ci sarebbe la possibilità che le coppie abbiano studiato a tavolino il comportamento da assumere nel programma. La Giudice ha inoltre pronunciato dichiarazioni al vetriolo sulla ‘fotonica’: “È vergognosa, non ho parole. Mi auguro che Vittorio la lasci, non può fare altro. Anche se certe frasi di lei sono simpatiche, sembra un po’ svampita, non realmente interessata a Giovanni.”