Ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco: “Katia vergognosa”

Ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco. L’intervista fiume sulle coppie: “Sensazione che sia tutto preparato…. Katia vergognosa”

La sesta edizione di Temptation Island è ormai entrata nel vivo e iniziano a delinearsi le dinamiche delle coppie partecipanti. A proposito del reality attualmente in onda su Canale 5 ha detto la sua Raffaella Giudice, concorrente che lo scorso anno si è cimentata nello show. Intervistata da Fanpage.it. la donna si è detta shockata dal comportamento di alcune coppie che stanno prendendo parte al programma, confidando che ha la sensazione che qualcuno sia sbarcato in terra sarda con una relazione già conclusa e di conseguenza soltanto per accrescere la propria popolarità.

“Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile”

“Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati”, confessa a Fanpage.it Raffaella. “Katia la ‘fotonica’ – aggiunge – è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò”. Alla Giudice sono sovvenuti diversi pensieri a riguardo: “Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile, anche nei confronti della redazione. Tra l’altro, concepire un accordo solo allo scopo di guadagnare follower non ha senso”. Raffaella fa un confronto sulla passata edizione e dice che quest’anno i ragazzi “sembrano mirare tutti a quello che arriva dopo Temptation Island, i follower, l’indotto economico”.

“Come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba?”

La Giudice parla anche dell’avvicinamento di Jessica Battistello al tentatore Alessandro. “Le cose sono due – spiega – o è tutto programmato oppure lei non è più innamorata. La mia sensazione è che sia tutto preparato perché una fidanzata non può innamorarsi di un tentatore dopo 4 ore, né gli si può avvicinare così tanto”. Raffaella usa il termine “assurdo” per descrivere certe situazioni: “Come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba? Qualunque fidanzato avrebbe perso le staffe e il fatto che non Andrea non lo faccia ti porta a pensare che sia tutto organizzato. Scopriremo la verità solo una volta che saranno usciti dai villaggi”.

“Quest’anno le vere tentatrici sono le fidanzate”.

L’argomento scivola su Nunzia e Arcangelo: “Fosse successo a me, non avrei perdonato il mio fidanzato. Quando ho visto Nunzia richiedere il falò mi sono cadute le braccia”. Per Raffaella Nunzia avrebbe dovuto attendere che fosse lui a fare la prima mossa. “Arcangelo – prosegue – mi sembra completamente disinteressato a lei. Lei lo ha fatto richiamare per chiarirsi e mi spiace molto, non credo meriti di essere trattata così”. Coloro che l’hanno convinta meno nello show sono Jessica, Massimo e Arcangelo. “Tra i tentatori – aggiunge – avevo visto Federica Lepanto partire in quarta anche se poi è stata mandata a casa. In realtà, nessuna di loro mi ha colpito. Quest’anno le vere tentatrici sono le fidanzate”.

“Katia è vergognosa, non ho parole”

Raffaella torna a parlare di Katia la ‘fotonica’. In particolare sulla sua non proprio garbata uscita verbale, riferendosi a quel “cavalcami” detto al single Giovanni. “È vergognosa, non ho parole. Mi auguro che Vittorio la lasci, non può fare altro. Anche se certe frasi di lei sono simpatiche, sembra un po’ svampita, non realmente interessata a Giovanni. Al contrario, Jessica la vedo sinceramente presa da Alessandro, anche troppo”. E lui è davvero interessato a lei? “Zero, per niente. Credo che finga.”