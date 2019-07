Temptation Island stasera: Jessica e Katia vicine ai tentatori, Arcangelo spiazza tutti

Temptation Island 2019, la seconda puntata in onda stasera lunedì 1 luglio

Temptation Island stasera vi terrà incollati al televisore: succederà di tutto! Da quel che ricordiamo, alcuni comportamenti di fidanzati o fidanzate che in questa edizione hanno già nei primi giorni arrivavano, nelle scorse edizioni, un po’ più avanti. Nell’edizione in corso invece Jessica si è avvicinata ad Alessandro nel giro di pochissime ore e nella seconda puntata di stasera gli chiederà se ha voglia di baciarla! Avete letto bene: Andrea vedrà la sua fidanzata chiedere a un altro se ha voglia di baciarla. Vi lasciamo immaginare la reazione del ragazzo, che si dispererà ancora una volta nel villaggio dei fidanzati. Un destino molto simile a quello di Vittorio, che vedrà Katia fare apprezzamenti a un tentatore.

Anticipazioni Temptation Island, Arcangelo spiazza: “Io non ero fatto per essere fidanzato”

Insomma, Jessica e Katia a Temptation Island anche stasera regaleranno momenti epici. Epici almeno per il pubblico che guarda da casa, perché immaginiamo che per i loro fidanzati non sono stati momenti facili. Ma i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island 2019 saranno Arcangelo e Nunzia. Nel nuovo video con le anticipazioni per stasera si sente Arcangelo dire “Io non ero fatto per essere fidanzato”, e Katia lo definirà “pagliaccio” parlando con Nunzia. Ma c’è dell’altro. Durante il falò, Filippo prima di mostrare un video a Nunzia le ha detto: “Ti devo dire una cosa molto importante, è giusto che tu lo sappia”. La ragazza ha visto il video, ma già a metà dello stesso ha interrotto per comunicare al conduttore di volere il falò di confronto. Arcangelo si presenterà? Un dubbio che attanaglia la mente degli spettatori da sette giorni: stasera sapremo la verità.

Temptation Island stasera, le coppie in piena crisi: Nicola ferito da Sabrina

Ma anche Ilaria non se la passerà benissimo. Federica Lepanto riempirà di complimenti Massimo, così la fidanzata sbotterà nel villaggio: “Lui vuole la ragazza che faccia quello che dice lui, quando vuole lui”. Cristina vedrà qualcosa di David che non le piacerà affatto: “Io mi preoccupavo di aver fatto chissà che cosa. Hai visto cosa ha fatto?”, ha mormorato alle altre fidanzate. Infine, Nicola si sentirà ferito da Sabrina: “Mi ha portato qui dicendomi che non mi avrebbe mai fatto del male”, ha detto al falò.