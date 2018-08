Temptation Island anticipazioni: lunedì 6 agosto la verità su Martina e Andrew

Anticipazioni Temptation Island: nella puntata di lunedì 6 agosto 2018 la verità su Martina e Andrew (Andrea) e la fine delle altre coppie

Lunedì 6 agosto andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island. Quella nella quale Filippo Bisciglia racconterà cosa è successo alle coppie del programma dopo il falò di confronto. Sono rimaste tutte insieme come promesso davanti al fuoco? E chi invece si è lasciato si è concesso un’altra opportunità? Grande attesa c’è per Martina Sebastiani, la trentenne entrata nel reality show come fidanzata di Gianpaolo Quarta e uscita con un legame speciale con il tentatore Andrea Dal Corso, detto Andrew. Alla fine delle registrazioni Martina ha scelto di restare un po’ da sola ma è stato davvero così? Secondo i beninformati la Sebastiani non è tornata tra le braccia di Gianpaolo ma ha deciso di conoscere Andrea, con il quale pare sia volata a Ibiza insieme a Lara Zorzetto e altri tentatori del villaggio.

Cosa è successo alle coppie di Temptation Island dopo il falò

Oltre a Martina e Gianpaolo, è definitivamente naufragata a Temptation Island la coppia formata da Lara e Michael. Quest’ultimo ha provato a riconquistare la stilista, ha chiesto più volte scusa per il suo comportamento, ma la Zorzetto è stata irremovibile. Michael ha voluto così provarci con la tentatrice Rita, ma anche questa ha rifilato al tatuatore un bel due di picche. Sono rimasti felicemente insieme Raffaela e Andrea, come si evince dall’ultimo messaggio – pieno di felicità e dolcezza – della ragazza. Innamorati pure Giada e Francesco, che hanno scelto di andare avanti con la loro convivenza.

Non tutte le coppie di Temptation Island sono rimaste insieme

Secondo le indiscrezioni sono rimasti insieme anche Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne mentre c’è mistero su Oronzo e Valentina, i primi fidanzati che hanno abbandonato Temptation Island. Insomma, non resta che sintonizzarsi lunedì 6 agosto su Canale 5 alle ore 21!