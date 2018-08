Temptation Island, Raffaela felice dopo il falò con Andrea: “Solo sorrisi ora”

Temptation Island, Raffaela ha perdonato Andrea e non se ne vergogna

Raffaela Giudice ha perdonato Andrea Celentano a Temptation Island e non se ne vergogna. Anzi, dopo la fine del reality show, pare che le cose tra i due siano migliorate notevolmente. A provarlo l’ultimo messaggio pubblicato dalla ventiquattrenne campana sui social network. La giovane ha spiegato di essere contenta di aver perdonato il proprio fidanzato e di non provare imbarazzo per nulla. Soprattutto perché lei ci ha messo impegno e amore nella sua avventura nel programma di Filippo Bisciglia. “Volevo dirvi che le persone dolci non sono ingenue, ne tanto meno stupide o indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, VERE, di correre il rischio e di essere FELICI!!!”, ha scritto Raffaela su Instagram utilizzando un celebre aforisma dello scrittore francese Victor Hugo. La Giudice ha poi aggiunto un post scriptum, che ben lascia intuire l’attuale situazione con Andrea.

Raffaela Giudice non si vergogna del suo amore per Andrea

“Ps. La dignità si perde con altro, non amando senza vergogna! E di carattere ne ho da vendere ve lo posso assicurare”, ha concluso Raffaela di Temptation Island, che ha usato hastag piuttosto eloquenti. Ovvero, Be Happy, Non solo lacrime, Solo sorrisi adesso. Insomma, è chiaro che Andrea Celentano – dopo essere stato tentato dalla conturbante tentatrice Teresa Langella – ha capito di essere davvero innamorato della sua fidanzata. E ha sicuramente cambiato atteggiamento nei suoi confronti, diventando più presente e premuroso.

Temptation Island: Raffaela criticata per il suo accento

Non è la prima volta che Raffaela Giudice replica alle critiche del pubblico di Temptation Island. Qualche giorno fa la fidanzata di Andrea Celentano ha difeso la sua scelta di parlare in dialetto napoletano: “Giusto per chiarire: il napoletano è un dialetto come quello romano, fiorentino ecc… E si purtroppo e per fortuna, quando mi inc…o esce naturale, forse per rendere meglio il concetto. Ah… sinceramente ne vado anche fiera! Comunque parlo italiano benissimo.. sono questo e tanto altro ancora”.