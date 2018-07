Temptation Island, chi sono Martina e Gianpaolo: tutto sulla coppia

Temptation Island: ecco chi sono Martina e Gianpaolo

Martina e Gianpaolo sono una coppia della nuova edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. Lei è più grande di lui: Martina ha trent’anni mentre Gianpaolo ventitré. Lei lavora come receptionist, lui fa l’orafo per una gioielleria di famiglia. Martina e Gianpaolo sono fidanzati da cinque anni. La coppia convive insieme da un anno nella stessa cosa dove abitano i genitori di Gianpaolo. I due hanno dei pensieri un po’ diversi sul futuro, forse dipendente anche dalla differenza di età. Martina vorrebbe avere un figlio e andare a vivere con Gianpaolo in una casa tutta per loro. Gianpaolo vorrebbe godersi la vita senza avere pensieri.

NoiAnni50’🛵😍 A post shared by Martina Sebastiani 〰️ (@martinasebastiani) on May 24, 2018 at 11:44am PDT

Perché Martina e Gianpaolo vanno a Temptation Island?

Quale motivo spinge la coppia formata da Martina e Gianpaolo a partecipare a Temptation Island? “Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia, le mie amicizie per stare con lui” afferma Martina. “È passato un anno e questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma” mostra Martina in un video. “Io ho bisogno di capire se mi devo godere i miei ventiquattro anni, cosa che lei invece non comprende“ afferma Gianpaolo dall’altra parte. “Pensa che anch’io abbia questa estrema necessità di costruirmi una famiglia“ continua il fidanzato di Martina.

Temptation Island: ecco cosa pensa Filippo Bisciglia di Martina e Gianpaolo

“Martina e Gianpaolo sono gli ‘impari'” afferma Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island. “Lei vorrebbe una relazione seria mentre lui è giovane e mi sembra meno pronto a metter su famiglia” osserva Filippo Bisciglia.