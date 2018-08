News Temptation Island: Andrew e Martina fidanzati? Vacanze insieme e ultimi indizi

Temptation Island, Andrew e Martina stanno insieme? Vacanze in coppia dopo la trasmissione

Per Martina Sebastiani sembra arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della sua vita amorosa dopo Temptation Island. Pur essendo uscita single dal programma, infatti, la ragazza durante quest’esperienza televisiva ha avuto modo di conoscere Andrew, tentatore interessato ad approfondire la storia con lei anche lontano dai riflettori. Se Martina e Andrea Del Corso abbiano deciso di mettersi insieme dopo la trasmissione, ad oggi, noi non possiamo saperlo. Quello che non possiamo fare, però, è ignorare dei chiari segnali che, al momento, sembrano tutti portare ad un unico punto: il tentatore e la fidanzata probabilmente adesso fanno coppia fissa.

Temptation Island, Andrea Del Corso e Martina Sebastiani fidanzati? Gli indizi

Del fatto che Andrea Del Corso e Martina Sebastiani stiano insieme sembrano convinti alcuni utenti che, come riportato da Il Vicolo delle news, non hanno potuto fare a meno di cogliere alcuni segnali inequivocabili sui social. Il primo indizio, come accennato sopra, riguarda la meta delle vacanze, entrambi infatti stanno andando a Ibiza. Il secondo, stando a quanto riportato dal blog, riguarda una stories cancellata su Instagram, dove entrambi si mostravano insieme in aeroporto. Il terzo, in fine, è un dettaglio non sfuggito ai fan più attenti su Instagram. Nell’ultimo video pubblicato da Martina, infatti, pare si senta una risata di sottofondo che molti sono pronti a giurare che sia quella di Andrew.

Temptation Island: Martina Sebastiani lascia Giampaolo e si difende sui social

Il falò di confronto tra Martina e Giampaolo ha spinto molte persone sul web a schierarsi a difesa del ragazzo durane la messa in onda di Temptation Island. Alle critiche ricevute, però, Martina ha deciso di replicare con un lungo messaggio sui social dove, per l’appunto, la stessa ha scritto: “Ad oggi non rimpiango nulla”. Il bacio ad Andrea Del Corso? “È successo quando ormai, dopo il quarto falò, avevo capito che non potevo più continuare a pretendere da Gianpaolo qualcosa che ancora, evidentemente, non era pronto a farmi”.