Martina di Temptation Island perde la pazienza: lunghissimo sfogo

Temptation Island, Martina Sebastiani dopo il falò: lo sfogo social

Martina Sebastiani sta ricevendo una miriade di critiche dal pubblico di Temptation Island. Il comportamento dell’ormai ex fidanzata di Gianpolo non è stato apprezzato da gran parte dei telespettatori. Dopo il falò di confronto, i fan del programma si sono fatti sentire attraverso i social. Su Twitter se ne sono lette di tutti i colori. A quanto pare, quasi nessuno ha gradito il bacio con il single Andrew e le spiegazioni date durante l’incontro con il suo uomo. A dare voce al proprio pensiero anche la tentatrice Teresa Langella. Di fronte a tale polverone, la diretta interessata non ha potuto fare a meno di pubblicare un lunghissimo sfogo sul proprio profilo Instagram.

Martina si sfoga sui social dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island

Martina non ne può più di ricevere accuse e critiche di tutti i tipi da parte del pubblico di Temptation. La Sebastiani ha così deciso di mettere i puntini sulle i e di chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti dell’ex fidanzata Gianpaolo e il tentatore Andrew. “Premetto che, con la vostra cattiveria, mi ci farò una risata da qui a sempre. Quando ho deciso di partecipare a Temptation non pensavo mi potesse capitare tutto questo….! Stavo con Gianpaolo da 5 anni e per questa storia ho fatto di tutto, ci siamo amati e abbiamo vissuto momenti stupendi. Ad oggi non rimpiango nulla. Da sei mesi però eravamo in crisi… In questi sei mesi probabilmente anche il mio sentimento nei suoi confronti ha iniziato a vacillare….”

Temptation Island: Martina parla del rapporto con Andrea per la prima volta

La Sebastiani ha avuto anche delle precisissime parole sul single Andrew, raccontando nel dettaglio cosa ha provato nei momenti vissuti insieme a lui. “Ho iniziato a guardare con occhi diversi una persona che non ha mai smesso di starmi accanto. Nel bene e nel male c’era. Una persona che guarda nella mia stessa direzione di vita… che mi ha rispettata dall’inizio alla fine facendomi sentire DONNA. Non lo nego: ho provato delle emozioni! Tutto questo è successo quando ormai, dopo il quarto falò, avevo capito che non potevo più continuare a pretendere da Gianpaolo qualcosa che ancora, evidentemente, non era pronto a farmi…”