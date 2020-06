Temptation Island, Anna e Andrea nel cast: lei più grande, lui non vuole figli

Temptation Island 2020 cast, la nuova coppia sono Anna e Andrea: dieci anni di differenza d’età tra i due

Anna e Andrea sono una coppia di Temptation Island 2020. Nell’edizione in onda a partire da giovedì 2 luglio, e che vede Filippo Bisciglia al timone, ci sono anche loro. Su Witty Tv è stato pubblicato poco fa il video di presentazione, in cui i due nuovi protagonisti si sono presentati brevemente e hanno accennato ai loro problemi di coppia. Di solito infatti le coppie che accettano di partecipare a Temptation Island lo fanno per mettersi alla prova e per capire se il sentimento resiste alle tentazioni ma soprattutto se riescono a mettere da parte delle divergenze. Già in passato abbiamo visto coppie ritrovarsi proprio grazie al reality show più amato dell’estate. Succederà anche ad Anna e Andrea? Lo scopriremo, intanto conosciamoli meglio: Anna ha 37 anni, dieci in più del fidanzato Andrea. La differenza d’età sembra essere un problema arrivati a questo punto della relazione.

Anna e Andrea sono una coppia di Temptation Island 2020: lei è più grande di dieci anni

Forse quando si sono messi insieme l’età non rappresentava affatto un ostacolo, ma quando si hanno progetti di vita diversi potrebbe diventarlo. Andrea nel video di presentazione ha spiegato infatti che andrebbe a convivere con Anna anche subito, solo che lei vorrebbe anche matrimonio e figli, invece lui no. Il 27enne infatti ha ammesso di non essere ancora pronto, matrimonio e figli per lui in questo momento sarebbero troppo. Anna sa bene come la pensa il suo fidanzato, ma si domanda come mai lui abbia intrapreso una relazione con una donna più grande se non ha intenzione di condividere progetti di vita importanti. Insomma, fidanzandosi con una donna più grande di dieci anni doveva aspettarsi che prima o poi lei avrebbe voluto mettere su famiglia.

Temptation Island: Andrea vuole dimostrare ad Anna che la ama, ma per i figli ha bisogno di tempo

Proprio per questo motivo Anna a volte pensa che il rapporto con Andrea potrebbe rivelarsi una perdita di tempo, alla fine. Sapere che Andrea non è pronto per avere una famiglia un po’ la spaventa e allo stesso tempo la frena. Andrea però chiede solo un po’ di tempo perché, ha detto, nella vita non esiste solo la coppia. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per dimostrarle che la ama davvero e che ha solo bisogno di tempo. Con loro ci saranno anche Manila Nazzaro e l’ex calciatore Amoruso, altre due coppie non famose e infine Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che oggi hanno pubblicato un messaggio prima della partenza. All’appello mancherebbe solo un’altra coppia.