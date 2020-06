Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020: il video

Temptation Island cast, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ci saranno: il video di presentazione della coppia

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono ufficialmente una coppia di Temptation Island 2020. Su di loro ci sono state diverse voci già nelle scorse settimane, non è del tutto una sorpresa insomma la loro partecipazione al reality show dell’estate. Per fortuna Temptation Island ci sarà anche quest’anno infatti, il Coronavirus non ha fermato uno dei programmi più amati e attesi dei mesi più caldi dell’anno. Ci saranno di sicuro delle norme da rispettare, scopriremo più in là come vivranno tentatori e tentatrici nei villaggi con fidanzate e fidanzati. Nel frattempo, e a poche ore dall’inizio delle registrazioni, la produzione ha deciso di svelare le coppie di Temptation Island 2020. Sono già due quelle confermate nel giro di pochissime ore, e chissà se ne scopriremo altre nel corso della serata oppure nei prossimi giorni.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel cast di Temptation Island: la presentazione della coppia

Per ora abbiamo appreso che vedremo Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island, così come anche Antonella Elia e il suo Pietro. Manila Nazzaro è stata Miss Italia nel 1999 e successivamente è iniziata la sua carriera televisiva. Negli ultimi anni la abbiamo vista anche al timone di Mezzogiorno in famiglia, dove prima è stata anche inviata. La conduttrice foggiana è stata sposata con il calciatore Francesco Cozza dal 2005 al 2017 e da questo matrimonio sono nati due figli. Lorenzo Amoruso invece è un ex calciatore italiano ed ex dirigente sportivo. I due non stanno insieme da molti anni, come hanno raccontato nel video di presentazione a Temptation Island 2020. Nella breve presentazione a parlare è stata sempre Manila. La conduttrice ha raccontato che sono fidanzati da quasi tre anni e che grazie a Lorenzo ha ricominciato a credere nell’amore.

Coppie Temptation Island 2020, il video di presentazione di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Pare infatti che avesse smesso di avere fiducia nei sentimenti, ma l’ex calciatore è stato abbastanza bravo a restituirle la fiducia persa. Lorenzo ha avuto pazienza e determinazione nel farle capire che è possibile innamorarsi ancora, anche dopo una delusione. Perché hanno deciso di partecipare a Temptation Island? Manila ha detto di aspettarsi che il rapporto prenda una piega precisa a fine percorso. Nel villaggio con Antonella Elia e Manila Nazzaro pare non ci sarà Gemma Galgani: gli ultimi indizi di Nicola parlano chiaro, infatti.