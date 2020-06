Temptation Island, è ufficiale: Antonella Elia e Pietro sono la prima coppia

È ufficiale: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono nel cast di Temptation Island 2020. Da settimane il gossip vedeva effettivamente questa coppia presente nella nuova edizione del reality delle tentazioni. Il programma, a quanto pare, unirà la versione Nip e quella Vip. Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, Antonella decide così di mettersi nuovamente alla prova. Questa volta dovrà combattere per l’amore che prova nei confronti di Pietro. Già nella Casa più spiata d’Italia, i due hanno dovuto affrontare non poche difficoltà. Infatti, l’uscita di lui con la sua ex fidanzata Fiore Argento aveva causato non pochi grattacapi alla Elia. Ora a dare finalmente la conferma della loro partecipazione alla nuova edizione del reality delle tentazioni è Canale 5. Il promo di presentazione della coppia è stato presentato durante la pubblicità di questo pomeriggio e inserito immediatamente tra i post della pagina ufficiale del programma su Instagram.

Temptation Island 2020 prima coppia: Antonella Elia e Pietro Delle Piane confermati

Il promo fa da conferma alla presenza di Antonella Elia e Pietro nel cast di Temptation Island, dopo le indiscrezioni di questi giorni. Nel videoclip, è possibile vedere i due seduti sul divano di casa, pronti per cominciare questa nuova avventura. In particolare, la showgirl conferma di essere fidanzata con Delle Piane da un anno e tre mesi e di aver detto sì a questo reality per un motivo. Scendendo nel dettaglio, ad Antonella stuzzica molto l’idea di vedere come Pietro reagirà nel vederla circondata da altri uomini. Infatti, ricordiamo che il reality prevede proprio questo: la Elia vivrà 21 giorni nel villaggio delle fidanzate insieme ai tentatori, mentre Pietro trascorrerà queste settimane nel villaggio dei fidanzati con le tentatrici.

Temptation Island, Pietro Delle Piane avverte Antonella Elia: ecco cosa non dovrà fare

Ci aspettano grandi colpi di scena, dunque, nella prossima edizione del reality. Sappiamo bene che la Elia non è di certo la tipa che le manda a dire, anzi di fronte alle telecamere non perde tempo per dire la sua. Dall’altra parte, Pietro rivela di essere molto geloso, soprattutto per gli approcci fisici che Antonella potrebbe avere con i tentatori. Per tale motivo, Delle Piane ha già avvertito la fidanzata: “Non deve farsi toccare le mani e i piedi, è meglio, evitiamo”. Non ci resta ora che attendere per scoprire quali sono le altre coppie presenti nel cast di questa nuova edizione.