Temptation Island Vip 2020, Antonella Elia e Pietro nel cast: l’indiscrezione

Temptation Island Vip 2020, prime anticipazioni sul cast: arriva una coppia dal Grande Fratello Vip

Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel cast di Temptation Island Vip 2020: la notizia è di poco fa! La coppia che abbiamo conosciuto nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip pare abbia accettato di trascorrere altri ventuno giorni da separati. Stavolta però entrambi saranno ripresi dalle telecamere e saranno separati ma nello stesso posto, potendo vedere entrambi cosa fa l’altro. Come ben saprete, infatti, le fidanzate e i fidanzati vivono in due villaggi adiacenti con i tentatori e le tentatrici. La spiaggia su cui si svolgono i falò è la stessa, tanto è vero che abbiamo assistito almeno un paio di volte a fughe d’amore. Ricordiamo bene l’abbraccio tra Tara e Cristian nelle acque della Sardegna, ma anche la folle corsa di Ciro Petrone verso la sua Federica della scorsa edizione.

Antonella Elia e il fidanzato Pietro tra le coppie di Temptation Island Vip 2020: le anticipazioni

E proprio perché il loro amore è stato spesso messo in discussione durante l’ultimo Gf Vip, Antonella Elia e il fidanzato Pietro potrebbero essere disposti e pronti a dimostrare a tutti che si amano davvero. I gossip esplosi durante le settimane in cui la showgirl è stata inquilina della Casa più spiata d’Italia non si sono rivelate delle vere e proprie minacce per il loro amore. Antonella e Pietro stanno ancora insieme infatti e hanno grandi progetti. Anzi, hanno anche vissuto insieme durante la quarantena e questa è stata una novità nel loro rapporto. Adesso, stando a quanto riportato da Tv Blog, si preparano a superare un’altra prova nella loro relazione: quella di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2020 in onda a fine estate: le ultime anticipazioni sul reality show

Quando andrà in onda Temptation Island Vip? Dalle ultime indiscrezioni dovrebbe andare in onda a fine estate, contrariamente a quanto emerso nelle scorse settimane in cui si è parlato di uno scambio con l’edizione Nip. Dunque a inizio estate ci sarà spazio per l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Se tutto dovesse procedere per il meglio, come già sta succedendo, le coppie e i tentatori dovrebbero ritrovarsi presto nei villaggi dell’Is Morus Relais di Santa Maria di Pula, in Sardegna.