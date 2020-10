Temptation Island, Alessia Marcuzzi: il momento più difficile del reality

La nuova edizione di Temptation Island è giunta al termine e Alessia Marcuzzi decide di dire la sua sulle sei coppie. Ognuna di esse è giunta a determinate consapevolezze e ha scelto il proprio finale. A seconda della storia, c’è stata una conclusione sempre diversa. Tra confronti accesi e altri più tranquilli, il pubblico si è appassionato ai vari percorsi. La conduttrice ora si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, dove fa un bilancio finale sulla sua esperienza con le sei coppie. Alessia ammette, ridendo, di sentirsi ormai una specie di psicoterapeuta. La cosa che oggi può dire con certezza è che bisogna dare importanza al dialogo in una coppia. Ma quali sono i protagonisti di questa edizione che hanno più coinvolto la Marcuzzi nelle loro storie? La conduttrice confessa di essersi interessata, in particolar modo, al percorso di Speranza e Alberto. In effetti, questa coppia ha regalato non pochi colpi di scena ai telespettatori, fino alla fine.

Un mese dopo il falò di confronto finale, che segnava la loro rottura definitiva, Speranza e Alberto hanno sconvolto i telespettatori con nuove verità. Carlotta e Nello, invece, rappresentano la coppia che ha fatto più ridere Alessia. Su questo non c’era alcun dubbio. Il pubblico di Canale 5 si è divertito a seguire il percorso dei due, sebbene ci siano anche stati momenti abbastanza tristi che li vedevano protagonisti. La Marcuzzi ammette che a volte non riusciva a trattenersi neanche davanti a loro. Tra i protagonisti che, secondo Alessia, sono cambiati di più attraverso il programma, vi è Davide. Quest’ultimo sta lavorando sulla sua gelosia, che negli anni era diventata ossessiva. Anche Salvo sarebbe riuscito a cambiare con questa esperienza, pronto a riconquistare Francesca.

Facendo un bilancio su questa edizione di Temptation Island, la Marcuzzi afferma che il momento più difficile che ha vissuto nel reality vedeva protagonisti Speranza e Alberto. In particolare, la conduttrice ha provato difficoltà a mostrare alla Capasso i baci che il 33enne si è scambiato con la tentatrice Nunzia. Il confronto che l’ha particolarmente commossa è quello di Anna e Gennaro. La Ascione è riuscita a commuovere la conduttrice quando si sono riviste un mese dopo il falò.