Speranza e Alberto, svolta sorprendente: Nunzia sbugiarda il 33enne

Speranza e Alberto a Temptation Island concludono il loro percorso prendendo una decisione importante: chiudere qui la loro relazione. Il falò di confronto non procede nel migliore dei modi. Il 33enne ammette di provare un sentimento immenso nei confronti della Capasso, ma dopo il percorso fatto nel reality non sente più di amarla. Alessia Marcuzzi fa delle domande abbastanza diretta ad Alberto, proprio per comprendere meglio le sue intenzioni. Questa esperienza l’ha vissuto serenamente, instaurando un rapporto molto forte con la tentatrice Nunzia. Dall’altra parte, nel villaggio delle fidanzate, Speranza ha affrontato questo percorso con tanta delusione e tristezza. Vedere il proprio fidanzato avere una vera e propria frequentazione con un’altra ragazza, le ha provocato non poco dolore. La conduttrice chiede ad Alberto cosa vuole fare: uscire con Speranza oppure no? Il 33enne dichiara di voler chiudere il percorso senza la Capasso, per restare coerente con ciò che ha fatto nel reality. Con grande amarezza e in lacrime, la 32enne si ritrova così a chiudere la sua relazione di 16 anni e ammette che il suo cuore continua a battere per lui.

Speranza e Alberto a Temptation Island: lui al falò di confronto chiude e corre da Nunzia, ma un mese dopo…

Dopo il falò di confronto, Alberto decide di confrontarsi con Nunzia. Per rispetto alla fine della sua relazione di 16 anni, il 33enne non se la sente di saltare di gioia di fronte alla tentatrice. I due, però, si abbracciano e si danno appuntamento a Napoli. Cosa è accaduto un mese dopo il falò di confronto finale? Di fronte alla Marcuzzi, Speranza confessa che sin da subito Alberto ha cercato di riconquistarla, inviandole messaggi e chiamandola al telefono. Lui l’ha raggiunta a casa sua, dove hanno parlato insieme alla famiglia di lei. Due o tre volte si sono incontrati da soli, in quanto condividono l’amore per un cane, Leo. Alberto ha raccontato a una persona una realtà completamente diversa, le rivela Alessia. Nunzia, a questo punto, entra nella stanza per dire la sua versione dei fatti. La tentatrice ci tiene a dire a Speranza che tutto quello che ha vissuto dentro il villaggio con Alberto l’hanno voluto entrambi. Non solo, la tentatrice spiega cos’è successo tra loro dopo la fine del reality.

Speranza e Alberto un mese dopo Temptation Island: Nunzia racconta la verità e lo sbugiarda

Segretamente, Alberto ha continuato a sentire la single, chiamandola con un numero privato e con quello del suo locale. A Nunzia avrebbe raccontato di essere tornato da Speranza con il solo scopo di ripulire l’immagine dei suoi locali, consapevole di essere criticato dal pubblico. Oltre ciò, la tentatrice racconta di un incontro segreto avuto in queste settimane, durante il quale lui ha mentito sulla sua posizione quando Speranza l’ha chiamato. Pare che Alberto affermasse a Nunzia che, dopo aver risolto il problema legato all’immagine dei suoi locali, avrebbe concluso tutto quello che c’era da concludere con Speranza! Tra loro, quando si sono incontrati, è scattato un bacio. La tentatrice, poi, si è resa conto di quanto stava realmente accadendo e si è tirata indietro. “Sei stato un attore fino all’ultimo. Quello che ho pensato e ho detto in questi giorni si è avverato. La vedevi e la sentivi con altri numeri era vero. Hai fatto un gioco proprio sporco sporco”, dichiara Speranza quando arriva Alberto nella stanza.

Speranza e Alberto, il confronto un mese dopo: Alessia Marcuzzi perplessa, lui non ha giustificazioni

Anche Nunzia appare molto arrabbiata, in quanto sente di essere stata presa in giro. Alessia cerca, a questo punto, spiegazioni al 33enne, il quale ammette che dopo il falò ha iniziato a sentire la mancanza di Speranza. A Nunzia, però, raccontava una storia ben diversa. Le due ragazze sono unite e condividono lo stesso pensiero: il 33enne avrebbe preso in giro tutti! La Marcuzzi appare perplessa e chiede al giovane di essere sincero. Alberto non ha giustificazioni, ma spiega di aver cercato Nunzia solo per chiarire alcune cose. “Sei stato beccato”, dichiara la conduttrice, che continua a chiedere la verità al 33enne. “Non faccio l’amante”, afferma Nunzia alzando il tono della voce. Alberto, intanto, fa sapere che avrebbe voluto chiedere a Speranza di sposarlo! Ma nessuno sembra ormai più credere alle sue parole.