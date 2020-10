Serena e Davide, un mese dopo: lei ha sentito Ettore, l’appunto di Alessia

Serena e Davide un mese dopo Temptation Island raccontano cos’è accaduto tra loro. I due arrivano al confronto con Alessia Marcuzzi insieme, come una coppia. Dunque, confermano la scelta presa a fine percorso. Inizialmente è stato un po’ difficile per entrambi, in quanto era evidente la distanza che si era creata. Fortunatamente la coppia è riuscita ad andare oltre e a mettere le basi per una relazione più solida. Serena ammette che Davide sta davvero lavorando sulla sua gelosia. Era proprio questo il problema che entrambi avevano intenzione di risolvere attraverso questa esperienza. Nel villaggio delle fidanzate, Serena aveva instaurato un bel rapporto con vari tentatori, in particolare con Ettore. Davide ha cercato di mantenere la calma, grazie anche al sostegno dei suoi compagni d’avventura. Dopo di che, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata. Hanno avuto il loro lieto fine e oggi alla Marcuzzi raccontano di essere sereni.

Serena e Davide un mese dopo Temptation Island: la coppia ha ritrovato la serenità, Alessia Marcuzzi vuole il chiarimento su alcune affermazioni

Il percorso di Serena e Davide nel reality delle tentazioni ha appassionato moltissimi telespettatori. Mentre lei era alla ricerca della libertà, lui cercava di lavorare sulla sua gelosia. Sono riusciti, fortunatamente, a trovare un compromesso e un punto di incontro. Dopo solo pochi giorni dal falò di confronto, hanno ritrovato la serenità di un tempo. Alessia Marcuzzi ammette che ci sono stati momenti in cui avrebbe voluto prendere dalle orecchie Davide. In particolare, la conduttrice non ha apprezzato alcune affermazioni “un po’ medievali” fatte dal giovane su Serena. Come già ha fatto nella sua intervista su Uomini e Donne Magazine, Davide ci tiene a fare un passo indietro, confermando che le sue espressioni rappresentato un errore. “È importante non far passare un messaggio sbagliato”, dichiara il giovane.

Serena e Davide dopo Temptation Island: lei ha sentito Ettore, ma solo una volta

Tra Serena e Davide c’è un sentimento molto forte, che ha permesso a entrambi di andare oltre ai loro problemi. La cosa importante per Serena è che ognuno abbia i propri spazi. Inoltre, la ragazza fa sapere di aver sentito il tentatore Ettore, solo una volta. Come precisa Davide, il single ha contattato Serena dopo il reality per sapere come stava.