Temptation Island, Serena e Davide: ecco cos’è successo dopo il falò

Serena e Davide dopo Temptation Island stanno cercando di ritrovare un equilibrio di coppia. I due sono approdati nel reality delle tentazioni per risolvere alcuni problemi, legati principalmente alla forte gelosia di lui. All’interno del programma, la 25enne ha scelto di lasciarsi andare e di instaurare dei rapporti con i tentatori, in particolare con il single Ettore. Oggi, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Serena spiega di essersi avvicinata al tentatore poiché lui rappresentava il ragazzo a cui si sarebbe potuta legare fuori da questo contesto, qualora non fosse stata impegnata. Fortunatamente Serena e Davide sono riusciti a superare i momenti difficili, tanto che hanno scelto di lasciare il programma come una coppia. Ma cos’è accaduto tra loro dopo il falò di confronto anticipato richiesto dal 29enne? Entrambi raccontano di aver trascorso molto tempo a parlare e a discutere sui loro errori, proprio per comprendere come risolverli. Nel villaggio delle fidanzate, dove ha vissuto il tutto con spensieratezza e leggerezza, Serena sente di aver maturato tante certezze.

Temptation Island, Serena e Davide: la coppia è di nuovo felice dopo l’esperienza nel reality, lui parla delle accuse del web

Dopo il reality, Serena e Davide stanno ancora insieme. Entrambi ora vogliono lavorare sui loro rispettivi errori, per far procedere la relazione nel migliore dei modi. Nonostante i problemi, c’è un sentimento vero che vale la pena coltivare. La 25enne ammette di avere avuto dei momenti di “confusione profonda” sul suo rapporto di coppia, ma ribadisce di non aver mai messo in dubbio il sentimento che nutre per Davide, come ha dichiarato anche durante il falò di confronto. Per andare avanti, c’è bisogno di un cambiamento, che deve essere messo in atto da entrambi. Sicuramente le parole di Davide l’hanno ferita. Il 29enne è stato duramente criticato per le dichiarazioni fatte sulla fidanzata, durante le prime settimane. Oggi Davide ammette che quelle parole non hanno una base concreta. “So che le parole che ho utilizzato sono state pesantissime, ma non sono conformi alla realtà”, dichiara ora il 29enne.

Serena e Davide dopo Temptation Island: lui lavorerà sulla sua forte gelosia

Tornando indietro, Serena rifarebbe lo stesso percorso. Nonostante ciò, sicuramente avrebbe preferito formulare delle frasi più corrette, in modo da non essere fraintesa. Ettore è stata la persona con cui ha legato di più nel programma, tra i vari tentatori. Scegliere la sua vicinanza e non mettere in dubbio i sentimenti che prova nei confronti di Davide, hanno rappresentato per lei un’ulteriore conferma. A oggi, il 29enne dovrà lavorare sulla sua forte gelosia, che in passato ha creato tra loro non pochi problemi.