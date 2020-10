Davide e Serena escono insieme: importante discorso di Alessia sull’amore

La quarta puntata di Temptation Island 2020 si è aperta con il falò di confronto tra Davide e Serena. Dopo una lunga ed estenuante attesa abbiamo scoperto che Serena ha accettato il confronto anticipato con il fidanzato. Lui le è andato incontro, abbracciandola subito. Poi si sono seduti sui tronchi e hanno iniziato a guardarsi. Davide ha subito spiegato che per lui è stato molto difficile vedere la fidanzata nel villaggio e accettare cose semplici e banali che però non sono tali per lui. Il costume da mare, per esempio. Poi ha spiegato perché ha deciso di chiedere il falò anticipato, ovvero aver visto che Serena ha parlato con il tentatore Antonio Smorto per avere una reazione del single Ettore. Alessia ha subito invitato la coppia a visionare i video che hanno visto entrambi ai rispettivi falò per poter parlare di quanto è successo. Serena ha subito chiarito che con Ettore solo di amicizia, che non avevano molti contenuti. Ma non poter rivedere i tentatori le dà fastidio.

Serena e Davide, il falò di confronto a Temptation Island 2020

Su domanda del fidanzato, Serena ha spiegato di non averlo pensato costantemente: “Non mi sei mancato tantissimi, solo tre quattro sere”. Lui ha accusato il colpo, ma ha preferito non ribattere anzi l’ha ringraziata per la sincerità. “Non riesco a essere triste per te, io sono felice per me”, ha aggiunto poi Serena rivedendo le sue immagini nel villaggio. Serena sorrideva rivedendosi insieme agli altri tentatori e ha detto che aveva bisogno di questa spensieratezza. “Noi non possiamo condividere un momento come questo insieme. Ci sono altre mancanze, non è solo la gelosia”, ha aggiunto. Davide le ha ricordato che hanno accettato di partecipare a Temptation Island per risolvere i loro problemi. Su Ettore invece ha detto: “L’interesse da parte mia si è visto. Secondo me è più un senso di coraggio affrontare qualcosa che potrebbe piacerti e restare ancorata a ciò che provi invece che non fare niente. Io mi sono messa in gioco”. Davide ha notato che la sua fidanzata era attenta all’umore di Ettore ma non pensava al suo umore nell’altro villaggio.

Temptation Island 2020, Serena è decisa a cambiare il rapporto con Davide: “Da qui usciamo diversi”

Serena ha confermato che non ci pensava. Lei ha detto di essere contenta del percorso che ha fatto e di essersi messa in gioco. “Sai cosa mi sembra? Che il sentimento verso di me non era presente”, ha risposto Davide. Per Serena però il punto principale era un altro, cioè che non vuole più una relazione pesante e quasi soffocante. Non ha rinnegato il sentimento, ma vuole essere sé stessa nella relazione. “Se usciamo di qui insieme, perché la scelta è di entrambi, usciamo diversi. Almeno ci proviamo. Perché stare così insieme mi fai solo del male”, ha infatti detto al fidanzato. Lo ha invitato a prendere consapevolezza di questa cosa, dicendogli di preferire un no anziché un sì per poi ricadere nelle stesse problematiche.

Davide e Serena sono usciti insieme da Temptation Island 2020: il falò

Davide ha risposto così: “Io sono innamorato, la tua felicità viene prima di tutto. Però come ti aspetti che possa essere così, io non voglio prenderti in giro. Supero il costume, il divertimento, le situazioni pulite, non riesco a superare nella mia mente il fatto che tu non abbia pensato a me”. Lei ha detto che non è stato esattamente così. Entrambi sembravano un po’ spaventati, come ha notato Alessia. La paura di Davide era che Serena portasse avanti un rapporto in cui sente di essere innamorata ma in realtà è legata a lui per motivi diversi. Serena gli ha spiegato che non è così, che il suo sentimento non è mai stato messo in dubbio, e il fatto che lui lo abbia messo in discussione le ha dato molto fastidio. Davide poi l’ha tirata a sé e l’ha abbracciata: “Ti ho capita”, le ha sussurrato all’orecchio. Davide e Serena sono usciti insieme da Temptation Island 2020, ma mentre loro andavano via Alessia ha lanciato un importante messaggio al pubblico.

Alessia Marcuzzi, l’importante messaggio a Temptation Island dopo il falò di Davide e Serena

Forse anche a causa delle enormi e pesanti polemiche su Davide, c’è stato il discorso alla fine del loro percorso. Queste sono state le parole della conduttrice: “Erano entrambi consapevoli che lui avesse un atteggiamento sbagliato, che nessuno può permettersi di avere. Serena sa che lo aveva volutamente tollerato solo per amore, ma non è più disponibile a farlo. […] Quello che ci auguriamo è che loro possano uscire da qui più forti e innamorati e che questa storia abbia insegnato non solo a loro ma a tutti che in amore non può esistere possesso, imposizione e controllo. Ma sentimento, passione e dialogo”.